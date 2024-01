En mors liv og lidenskap: Anna Politkovskaja

Meine Mutter hätte es Krieg genannt

RUSSLAND / Anna Politkovskajas datter: «Mitt største ønske er å oppleve Russland som et blomstrende, fritt og utviklet land, ikke ørkesløst, fattig og militarisert.»

«Russland er i ferd med å styrte i en avgrunn som er skapt av Putin og hans politiske nærsynthet.» Denne politisk høyaktuelle påstanden stammer fra journalisten Anna Politkovskaja i 2004, to år før hun ble truffet av fem pistolskudd utenfor leiligheten sin i Moskva. På Vladimir Putins fødselsdag. Med et slag ble hennes ansikt et verdensberømt symbol for pressefrihet og rettferdighet.

17 år senere forsøker datteren Vera å beskrive denne avgrunnen. Fra sitt frivillige eksil på ukjent sted utenfor Russland har hun, sammen med journalisten Sara Giudice, skrevet boken om sin mor. Anna Politkovskaja – aktivist, reporter og forfatter – engasjerte seg ustoppelig for krigens ofre i Tsjetsjenia, hun avslørte korrupsjonen i det russiske forsvarsministeriet og regimets menneskefiendtlige undertrykkelse av eget folk. Om sjefen i Kreml hadde bare en eneste erkefiende, så het hun . . .

