En mørk flekk på kartet

Den sudanske forfatteren Jamal Mahjoubs A Line in the River gir et sammensatt bilde av hvorfor så mye har gått galt i Sudan.

Fafner er ny kritiker i Ny Tid.

A Line in the River. Khartoum, City of Memory Jamal Mahjoub Bloomsbury Storbritannia

I 1902 fik den polsk-britiske forfatter Joseph Conrad udgivet sin roman Heart of Darkness. Den blev til på grundlag af egne oplevelser under en rejse op ad Congofloden, og på den måde blev Conrad ophavet til den meget europæiske opfattelse at der fandtes mørke pletter på kortet over Afrika. Dette er selvfølgelig et stykke kolonial fortid, men ikke desto mindre er der stadig dele af kontinentet som for mange mennesker virker ukendt. Det oplevede Jamal Mahjoub da han som ung kom til Sheffield for at læse geologi ved universitetet, direkte fra Sudan: Der blev han mødt af en mur af uvidenhed. På trods af Englands historiske forbindelse til stedet oplevede han at komme fra et glemt land, og det satte sit helt afgørende præg på hans selvfølelse og identitet.

Isolert fra verden

Mahjoub blev aldrig geolog. I stedet valgte han at blive forfatter, og har under pseudonymet Parker Bilal skrevet en stribe kriminalromaner, hvor hovedpersonen er detektiv med rødder i Sudan. Forfatteren skabte sin karriere i Vesten, og på et tidspunkt besluttede han at gøre noget ved de mørke pletter på sit eget personlige landkort. Han skrev bogen A Line in the River, som er hans gensyn med hovedstaden Khartoum og dens krogede politiske og historiske forhold. Forlaget præsenterer den som en rejsebog, men den folder sig ud til at være langt mere end hvad denne lidt overfladiske genrebetegnelse indbyder til.

I Karthoum er selve livsinnholdet redusert til å finne seg en stol hvor man kan sette seg og vente på evigheten.

Hans første besøg i Khartoum starter med indflyvningen. Under ham lyser byen i natten, men omkring den hersker ørkenen og det totale mørke. Khartoum ligger isoleret fra resten af verden og lever sit eget træge liv midt i intetheden. Sudan har haft sine storhedstider op gennem historien. Forfatteren beretter om de gamle civilisationer, om mødet mellem den arabiske verden og Afrika, og også om den britiske general Gordon, der forsøgte at give det britiske imperium lidt forsinket storhed i byen, men i stedet endte i misforvaltning og europæisk dårskab. Tilbage står en by hvor selve livsindholdet er reduceret til at finde sig en stol hvor man kan sætte sig og vente på evigheden.

Graden af urbanisering er ufatteligt høj i Sudan. Alle synes at søge lykken i Khartoum, der derfor har forvandlet sig fra en lille handelsstation hvor Den Blå og Den Hvide Nil løber sammen, til en millionby hvor flertallet lever i usle slumkvarterer. Skiftende regimer har vist sig ude af stand til at samle det store land, og i det forhold klandrer Mahjoub verdenssamfundet for udelukkende at fokusere på Darfur og Sydsudan, mens landet som sådant står tilbage som én lang kæde af forpassede chancer.