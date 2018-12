En liten gruppe mennesker sto utenfor inngangen, og en av dem stakk hurtig en løpeseddel inn i hånden min. Jeg rakk ikke engang å lese overskriften før den ble snappet fra meg. «Gjerningspersonen» ble tatt hånd om …

Hva kan Vesten lære av Østen og motsatt når det kommer til å det å være menneske? Learning to be Human var temaet for årets verdenskonferanse i filosofi i Kina.

Alle de norske universitetene sendte delegasjoner til Beijing. Blant disse var Lars Svendsen med innlegget «Being Human», der han tok opp spørsmål om grenser mellom mennesker og andre levende vesener, Gunnar Skirbekk med et foredrag om global filosofihistorie, og Oda Tvedt, som skriver en doktoravhandling om Platons kritikk av demokratiet. Selv ble jeg invitert til konferansen av det amerikanske Karl Jaspers Society og holdt et foredrag om filosofene Karl Jaspers og Hannah Arendts forståelse av humanitet – for begge står kommunikasjon helt sentralt for at mennesket skal lykkes med å leve sammen i verden.

Teori og praksis

Hvordan kan vi lære å være mennesker? På filosofikonferansen handlet det også om hva Vesten kan lære av Østen – og omvendt. Gir det for eksempel mening å oversette det engelske begrepet «gender» til kinesisk? Den amerikanske filosofen Judith Butler, som første kvinnelige foredragsholder for den nyopprettede Simone de Beauvoir Lecture, påtok seg oppgaven å undersøke hva som skjer når begrepet eksporteres til hele verden og finner inngang i forskjellige samfunn og kulturer. Omvendt viser det seg at det for mange kinesere ikke er et teoretisk spørsmål det å lære å være menneske: I et land der konfusianisme står sterkt, er det ikke uvanlig at forretningsfolk skolerer seg i konfusiansk forretningsetikk.

Flere seksjoner hadde Karl Marx som tema – bemerkelsesverdig mange av disse hadde kinesiske foredragsholdere. Kina er en ettpartistat, og ytringsfrihet står ikke høyt i kurs. Dette fikk jeg illustrert en morgen på vei til konferansen: Ved ankomsten til China National Convention Center (CNCC) sto en liten gruppe mennesker utenfor inngangen, og en av dem stakk hurtig en løpeseddel inn i hånden min. Jeg rakk ikke engang å lese overskriften før den ble snappet fra meg. «Gjerningspersonen» ble tatt hånd om, slik at det ble umulig for meg å snakke med ham. Alt skjedde så fort at jeg lurte på om det virkelig hadde skjedd. Hva var det gruppen utenfor senteret ikke fikk lov til å fortelle oss? Spørsmålet dukket opp på ny da jeg bare kunne identifisere kinesiske medier utenfor konferansen – utenlandsk media var påfallende fraværende.

Når tusenvis av kinesere, koreanere, indere, amerikanere og europeere strømmer gjennom sikkerhetsslusene inn i CNCC for å diskutere hvordan vi lærer å være mennesker – og å drøfte menneskerettigheter – ja, da blir kontrasten mellom den akademiske samtalen og sensuren utenfor inngangen påtrengende.

Sikkerhet og kontroll

Selvsagt forventet jeg en sikkerhetskontroll da jeg landet på Beijings internasjonale flyplass. Sikkerhetskontrollen ga også mening ved ankomsten til CNCC, som ikke bare huset filosofikonferansen, men også minst én konferanse til. Men spørsmålet om hvorvidt det var forsvarlig at jeg kom akkurat hit, til Beijing, for å diskutere learning to be human, trengte seg på.

En dannelsesreise fordrer vilje til å lytte til innbyggernes fortellinger.

Det jeg vet, er at jeg ikke angrer på reisen. For det første angrer jeg ikke fordi møtet med Kinas rike kultur- og sivilisasjonshistorie gjorde et sterkt inntrykk – utflukten til den forbudte by, besøket på Kinas nasjonalmuseum med de fascinerende hestene fra Tang-dynastiet (618–907), å se himmeltempelet (ferdig i år 1420) og sommerpalasset, som ligger ved en sjø jeg gikk langs, i keiserens rikt dekorerte og overdekkede ganger. Jeg tenker også på besøket hos den statlig eide Cloisonné-fabrikken, som lager vakre vaser og har klenodier utstilt i fabrikkutsalget. Og ikke minst det å oppleve den kinesiske muren utenfor Beijing. Det sies at det å reise er dannelse. Dette innebærer ikke bare å møte landets kulturelle skattekammer – det innebærer også å ha vilje til å lytte til innbyggernes fortellinger.

Kinesere er umåtelig glad i sine barn, kanskje fordi det en viss periode bare var lov til å ha ett barn. For å være ærlig hadde jeg ikke reflektert over ettbarnspolitikken før jeg reiste til Beijing. Mitt møte med vår guide Maggi på turen til den forbudte by fikk meg imidlertid til å reflektere over relasjonen mellom det private, staten, familien og politikken. Hun fortalte at hun var barn nummer to, til tross for den strenge familiepolitikken. Staten betalte for hennes bror, den førstefødte. Maggi uttrykte stor glede over å ha en bror, for når foreldrene en gang gikk bort, ville hun fremdeles ha en nær slektning – i motsetning til alle landets enebarn. Hun la til at kinesiske myndigheter nå tillater to barn, og at hennes andre er en jente på knapt ett år.