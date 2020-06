EUROPAS KVINNER: I vår intervjuserie med europeiske kvinner er Sveriges tidligere utenriks- og visestatsminister Margot Wallström, sist ut. Hun mener at vi for tiden lever i en verden av autokrater, der nordiske velferdsverdier har dårlige kår.

For fem år siden skulle Margot Wallström, Sveriges utenriksminister (og visestatsminister), tale som hedersgjest ved et møte i Den arabiske liga i Kairo. Talen ble avlyst etter at Wallström sammenlignet piskingen av den saudiarabiske bloggeren Raif Badawi med «metoder fra middelalderen». Saudi-Arabia reagerte sterkt, og deres utenriksdepartement kalte Wallströms kritikk en «åpenbar innblanding i indre anliggender».

Senere samme dag opplyste den svenske forsvarsministeren Peter Hultqvist at Sverige ikke ønsket å forlenge våpenhandelsavtalen med Saudi-Arabia. Det førte til at kongeriket kalte hjem sin ambassadør. Norges nærmeste nabo havnet dermed i en diplomatisk krise med Saudi-Arabia, et av Midtøstens mektigste land.

«Kvinnenes behov ble tatt med i resolusjonene som ble vedtatt.»

Wallström fikk mye internasjonal støtte for sin kritikk, også hjemme som fra magasinet ETCs redaktør, Andreas Gustavsson. Han skrev: «Endelig har Sverige skaffet seg en utenrikspolitisk ryggrad.»

Men det var også mange i både regjeringen og opposisjonen som kritiserte henne for å opptre amatørmessig og ikke å følge diplomatiske spilleregler. Tidligere statsminister Carl Bildt skrev eksempelvis: «Det er svært alvorlig om det skapes et inntrykk av at vi løper fra forpliktelsene våre.» Den diplomatiske krisen ville skadet svensk industri, som eksporterte for rundt 11 milliarder svenske kroner årlig til Saudi-Arabia.

Saudi-Arabia har også slått ned på nye demokratibevegelser som våknet etter den arabiske våren, som i Bahrain. «Middelalderske metoder?» spør jeg Wallström: