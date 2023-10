En konvertert militærindustri

FREDSKULTUR: NY TID trykker her et utdrag fra boken Fredskultur. Utopi eller sikkerhetspolitisk alternativ? Er det mulig å se for seg en endring av militærindustrien til mer ivaretakelse av sivile formål og beredskap?

Kanskje er det smart å gå et skritt videre enn David Graeber (Bullshit Jobs, 2018) og dele arbeidslivet inn i tre ulike kategorier: nyttige jobber, tåpelige jobber og farlige jobber? Militærindustrien kommer i kategorien ‘farlige jobber’, både gjennom de ressursene som brukes, og de produktene som lages. Både unyttig og farlig produksjon burde reduseres til et absolutt minimum, og jobber som ikke er bærekraftige og ødelegger miljøet, burde legges ned.

Den amerikanske forskeren Ruth Leger Sivard laget over flere år nyttige sammenligninger mellom sosiale og militære utgifter og viste med oversiktlige grafer blant annet hvor mange lærere eller helsearbeidere som kan lønnes for kostnadene av en enkelt missil. I de senere årene har blant annet SIPRI og internasjonale fredsorganisasjoner som WILPF og IPB gjort lignende sammenligninger. Slik folkeopplysning får misforholdene og uhyrlighetene tydelig frem.

Et Green Beret-korps

Tidligere president i International Peace Bureau (IPB) Maj-Britt Theorin ledet en kommisjon som foreslo å opprette et Green Beret-korps av soldater tilknyttet FN som kunne bidra til å hurtig avhjelpe økologiske katastrofer, dels skapt gjennom krigføring. UNEPs tidligere direktør Tolba tok dette videre og fikk utviklet notatet «Kartlegging av mulig bruk av midler budsjettert for militær aktivitet, til sivil bruk for å beskytte miljøet». Notatet inneholder en liste med forslag som kunne endret militærvesenet i mange land om de hadde blitt iverksatt.

I dag er det få som stiller spørsmål ved norsk krigsindustri, og at Norge enkelte år er på lista over de ti største våpeneksportørene i verden.

Bruk av militæret i kriser og nødssituasjoner er allerede akseptert i mange land, men synes ikke å være en integrert del av militærvesenets struktur . . .

