En katedral tænkning – for fremtiden

50 år med kraftig økonomisk vækst («the big acceleration») har bragt os frem til en verden, som havde vi 1,4 planet til rådighed. Den 26. marts i år havde danskerne opbrugt, hvad de kan tillade sig i hele 2021, hvis forbruget skal være bæredygtigt. Og ud af ni temaer for hvilke grænser, der er for planetens udvikling, er der på de fire sket en overskridelse af planetens grænser (klima, biodiversitet, betingelserne for dyrkning af afgrøder, biogeokemiske processer).

En omfattende regenerativ healing er nødvendig. Blot at gennemføre en bæredygtig udvikling rækker ikke. CO2 neutralitet ej heller. Sten på sten må vi bygge en ny fremtid op, velvidende at vi ikke selv vil komme til at se resultatet, når «en ny verden», der respekterer planetens grænser, vil stå klar. Det må i dag udvikles en katedral tænkning – som ved bygningsværker opført over generationer – der kan rumme det omfattende omstillingsarbejde.

THE BIG FIVE: Verdensmålene; Paris-erklæringen om klima; Sendaierklæringen om

naturkatastrofer; New urban Agenda (UN Habitat III); og konferencen for International Financing for Development.

For meldingerne fra FN’s forskellige institutioner er klare. Vi er på kollisionskurs med såvel den naturmæssige som den sociale kapital, globalt set. En kurs, som forhenværende FNs generalsekretær Ban Ki-moon kaldte en global selvmordpagt og den nuværende generalsekretær i FN António Guterres kalder selvmorderisk.

Man kunne ønske sig, at FN ud fra verdenssamfundets interesser kunne træffe beslutning om omstillingsinitiativer eller at en gruppe af nationer kan gøre det. Det vil næppe ske uden et betydeligt politisk pres. For ingen myndigheder eller beslutningstagere på forskellige governance niveauer kan over tid modstå et folks eller et civilsamfunds krav og ønsker.

Fem store internationale konferencer

- annonse -

Norsk Habitat har forud for færdiggørelse af en Stortingsmelding udsendt debatbogen Verden af Byer [se også egen kronikk]. Her bidrages med nyttige oplysninger til brug for politiske satsninger på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Men også med indgange til, at en Stortingsmelding kan rammesætte, hvorledes Norge kan bidrage ude i verden.

Udviklingen i alverdens byer har været en drivende kraft frem mod det truende kollaps. Det er bemærkelsesværdig at der ikke er mere fokus på denne dominerende megatrend. Altså på den globale befolknings- og økonomiske byvækst, på på klima- og miljøudfordringerne, urbanisering – samt kvindedominansen af fattigdommen. Det er påtrængende, at nationerne samles om at udvikle kundskab om og strategier for byernes udvikling eller måske snarere udvikling af en bioregion.

Katastrofer og bæredygtighed har indtil nylig vært adskilte politiske temaer. Man kan i dag samtænke platformene fra de fem store internationale konferencer (2015–16): Verdensmålene; Paris-erklæringen om klima; Sendai-erklæringen om naturkatastrofer; samt New urban Agenda (UN Habitat III). Yderligere bør desuden beslutningerne integreres fra den seneste konference for International Financing for Development (juli 2015).

I dag står systemet af internationale institutioner svækket bl.a. pga. stormagternes egne nationale sikkerhedsinteresser, et permanent utilstrækkeligt FN-budget samt rokeringer i det internationale magthierarki, hvor sammensætningen af FN’s sikkerhedsråd fortsat afspejler situationen ved afslutningen af Anden Verdenskrig.

Måske kan der faktisk uddrages nogle positive erfaringer ud af Corona-pandemien. Blev verdenssamfundet måske ikke gjort opmærksom på, at retten til sundhed – og retten til en passende bolig bør inkluderes i de grundlæggende rettigheder? Og vil man ikke også kunne hævde, at retten til information udgør en sikkerhedsforanstaltning der skal forhindre, at sygdom spredes ud over planeten.

Overfor den globale modoffensiv mod terror og dens globale sikkerhedsarkitektur står menneskerettighederne og det globale civilsamfund i dag svagt. Men til at sikre retten til sundhed, retten til et hjem, retten til vand og retten til en redelig offentlig information om sundhedsrisici, vil der være andre egnede samfundsaktører end terrorbekæmpelsens og sikkerhedsområdets agenter. Disse sidstnævnte trænger demokratisk kontrol.

Habitat Norge

Også her bliver en katedral tænkning basal. Ifølge Habitat Norge skal der arbejdes på langsigtede løsninger på de urbane udfordringer. I et samarbejde mellem civilsamfundets aktører, forskningen og samfundsinstitutioner med lokale og regionale myndigheder – og hvorfor ikke i et samarbejde mellem de nordiske lande? Med udgangspunkt i Verdensmålenes mål 11 og en operationalisering af New urban Agenda bør der etableres en dialog med Syd om en social by- og boligudvikling. Og større byer med deres civilsamfund bør i øvrigt kunne se en væsentlig opgave i at definere opgaver og til hvem og hvordan. Med for eksempel temaer som risikoanalyse, bæredygtighed og resiliens. Og med erfaringer fra Covid-19: om at få standset den globale privatisering af offentlige og halvoffentlige arealer og ejendom.

Det urbane væv

I bogen Ta’ Byen tilbage med undertitlen «Forandringens vinde over København og Sjælland» præsenterer forfatteren Peter Schultz Jørgensen de seks tråde i det urbane væv. Disse består af natur, region, jord, kapital, bosætning og demokrati. Disse seks tråde skal tænkes sammen – uprioriteret – for at kunne favne kompleksiteten i byen.

Det gælder ikke mindst, når konflikter kommer op til overfladet, uanset om det er en konflikt i nærområdet eller i videre geografisk forstand.

København har de seneste år (indtil coronaen) været præget af en voldsom tilstrømning af nye beboere og ligeså en stor interesse fra kapitalfonde og pensionskasser og deres pengetanke. Peter Schultz Jørgensens bog tager afsæt i en række inddæmningsinitiativer vendt mod naturen, med henblik på opførelse af yderligere boliger for at afbøde efterspørgslen. Netop opførelse af yderligere boliger er af den socialdemokratiske ledelse i København og regeringen erklæret som at være modsvaret – og åbenbart det eneste – på de hastigt stigende boligpriser med de sociale konsekvenser det har for byen.

De hastigt stigende boligpriser har sociale konsekvenser for byen.

«Natur-tråden» handler om at en indlejring af samfundet i naturen må være funderet i viden og økologisk etik, således at samfundet kan etablere omsorgsfulde relationer med andre væsner og biosfæren som helhed.

Står vi i begyndelsen af et paradigmeskifte, hvor klogt vil det så være at udfylde byens arealer, ud fra fejlagtige ideer om «at alle vil bo i København» og «vi skal bygge priserne på boligerne ned»? Hvor klogt vil det være at bebygge tomter og fredede arealer og således låse byen for fremtiden? Sådan spørger Schultz Jørgensen og henviser til, at der bliver afprøvet alternativer i mange byer.

Et eksempel herpå er projektet «Nørrebros Sjæl» i København. I projektet spiller borgerdeltagelse og recirkulering af forurenet med opsamlet regnvand sammen. Nye facetter af økologisk urbanitet kan være en driver for videnskabelig indsigt – underordnet et økodesign, hvor «samfund» indlejres i naturen. I første omgang ved at dette favnes i urbane biotoper. Ikke som isolerede «grønne» åndehuller i byen, men en model hvor biotoper efterhånden forbindes med hinanden.

En øko-kompetence vil fordre en gentænkning af de mest grundlæggende strukturer i lovgivningen. For «Naturens love må blive en central del af menneskelige love», som forfatteren skriver.

Udgangspunktet er «det fælles» som et organiserende princip: Fra subjektets dominans over til relationen subjekt-natur. De seks tråde i det urbane væv» må blive en god guide for de mange aktivister, der i dag fornemmer et «Tænk globalt – handl lokalt».