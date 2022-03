En karikatur av Kina

Den nye kalde krigen. USA mot Kina

USA/KINA : Elefanten i rummet er USAs Kolde Krig mot Kina. Jan Arild Snoens Kina-bog er en politisk pamflet eller smædeskrift ude af trit med verden.

Snoen begynder med lidt Kina-historie fordi han siger, at det er så vigtigt at forstå Kinas baggrund. Undervejs får han fortalt at Vestens kolonialisme på Kinas territorium ikke var så slemt…

Derpå følger kapitler at partiet bestemmer alt – derpå lidt om kulturelt folkemord i Xinjiang og siden at Kinas enorme udvikling og vækst går imod sin afslutning fordi landets befolkning bliver mere grå, indkomstkløfterne er enorme; uddannelsessystemet er delvist godt men mest skidt; Kinas gæld er enorm; og at dets store investeringer i infrastruktur såsom højhastighedstog ikke er lønsomme og åbner for korruption.

Og der er ifølge Snoen andre grunde til at Kina aldrig vil komme op på siden af USA: De nye Silkeveje er imperialistiske og også ulønsomme, en måde at bygge et imperium på; Taiwan er et uløst problem, som USA/Vest skal støtte; og endelig vil Kinas militær snart være lige så stort som NATOs.

Kina skal boykottes

Snoen glæder sig over at hele verden – som han ser det – har fået en mere negativ holdning til Kina de sidste år og afslutter med at Kina er et diktatur, en global bøllestat, som ikke fortjener vores respekt. Snarere skal alt hvad Kina hedder boykottes. Norge har skamfuldt underkastet sig Kinas diktat i efterspillet til Nobels fredspris til Liu Xiaobo.

Mangel på selv- og kildekritik samt ensidighed er mine diplomatiske . . .