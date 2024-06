En ideell fredsavtale som fører til at krigen opphører én gang for alle

FRED / Tre hundre år etter at Immanuel Kant ble født, er den prøyssiske filosofens argumenter for en rasjonell, klarsynt pasifisme mer aktuelle enn noensinne. Europa har i den senere tid blitt et sted der motsetningen mellom det gode og det onde rutinemessig påberopes for å rettferdiggjøre uansvarlig brutalitet, og der krigstrommene lyder stadig høyere. Kant er kjent som forfatteren av et av filosofihistoriens mest berømte antikrigsessays: Den evige fred. Kants kosmopolitisme tar utgangspunkt i menneskets opprinnelige, felles besittelse av jorden og innebærer en anerkjennelse av en ‘rett’ til å besøke alle steder uten å bli behandlet med fiendtlighet.

I en annen mulig verden, kanskje mer forutsigbar enn den vi lever i, ville jeg, i stedet for å skynde meg hver morgen for å sjekke de siste nyhetene om Russlands krig i Ukraina, jevnlig fulgt med på værmeldingen. Jeg ville gledet meg til en lenge planlagt tur til Kaliningrad for å delta på bursdagsfesten til min yndlingsfilosof, som visstnok også er en av Vladimir Putins favoritter: Immanuel Kant. Fly til Moskva og innenlands transport var bestilt til slutten av april, og jeg ville dagdrømt romantisk, ukritisk og noe upassende for en kantianer om min ankomst.

Skulle jeg forsøkt å etterligne Immanuel Kant#s legendariske ettermiddagstur gjennom den den gang prøyssiske byen og stilt klokken etter hans rutiner, slik det ryktes at Königsbergs innbyggere gjorde? Skulle jeg gått rett mot sentrum og prøvd å finne de berømte «syv broene i Königsberg», det matematiske problemet som Leonhard Euler analyserte, og som la grunnlaget for grafteorien? Skulle jeg stoppet for å ta en selfie ved bredden av elven Pregolja (tidligere Pregel)? Eller skulle jeg prøve å besøke den gotiske katedralen fra 1300-tallet?

Kanskje senere. For meg er Kants beskjedne gravsted det viktigste stedet i Kaliningrad.

Kants grav

«Immanuel Kant / 1724–1804 / Fremtredende borgerlig idealistisk filosof. Født, levde uten å forlate og døde i Königsberg», står det på en plakett fra sovjettiden, som ble plassert der kort tid etter 1947, da graven overraskende ble . . .