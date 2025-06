RETORIKK / Den såkalte regelbaserte internasjonale orden er ikke en samling internasjonalt aksepterte spesifikke regler – og den skaper heller ikke orden. Med en imperialistisk tankegang finnes nå ett sett regler for våre allierte og et annet for våre fiender – mellom landene som kalles den siviliserte «hagen» og den usiviliserte «jungelen».

Den «regelbaserte internasjonale orden» presenteres gjerne feilaktig som folkerett pluss internasjonale menneskerettigheter. Men med en slik forståelse ignorerer man at dette innfører motstridende prinsipper. For hvem bestemmer hvilke regler eller rettigheter som gjelder? Når det, for eksempel, gjelder territoriell integritet der Krim er en del av Ukraina, kontra selvbestemmelse (hva vil befolkningen i Krim?)

Mens folkeretten er basert på prinsippet om suveren likhet (at nasjoner er suverene i sine områder), er den regelbaserte internasjonale orden basert på suveren ulikhet, der det lages nye regler ved hvert enkelt tilfelle.

Erstatter folkeretten

Den såkalte regelbaserte internasjonale orden er ikke en samling internasjonalt aksepterte spesifikke regler – og den skaper heller ikke orden. Den har som mål å legge til rette for den sterkestes rett, en hegemonisk verden, noe som med andre ord innebærer at den skyver bort folkeretten.

Den regelbaserte internasjonale orden er et system uten ensartede regler, der ‘makt gir rett’. USA kan med sitt hegemoni, velge om de vil ‘løsrive’ et område på grunn av menneskerettigheter for de lokale borgernes selvbestemmelse eller om de vil satse på statsorientert territorial integritet. USA insisterer på territoriell integritet i allierte land som Ukraina, Georgia eller Spania, men støtter selvbestemmelse og ‘menneskerettigheter’ i fiendtlige stater som Serbia, Kina, . . .

