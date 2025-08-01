Abonnement 790/år eller 198/kvartal

En falsk selvforsvarsfasade

Mona Osman
VESTEN / Har den palestinske identiteten lenge vært en eiendel til fri bruk for mektige seierherrer?

«Pappa, er alle jøder slemme?» Jeg var fortsatt barneskoleelev da jeg stilte ham det spørsmålet. Jeg hadde blitt kalt antisemitt etter at noen spurte hvor jeg var fra. Palestina var et sted mange aldri hadde hørt om, og da de forstod at jeg mente «Israel», ble vennlige ansikter til stein. «Dere er terrorister», fikk jeg ofte høre på skolen og ellers.

Jeg tror ikke det var en unik opplevelse. At Israel okkuperer Palestina, og at mitt folk reduseres til antisemitter – senere i livet også fascister – er ikke bare en feilslutning, men en systematisk undertrykking av vår fortelling. Hver gang man forsøker å snakke om Palestina og Israel fra sitt eget ståsted, kommer anklagene: «Dere hater jøder.»

Den palestinske identiteten har lenge vært en eiendel til fri bruk for mektige seierherrer. Dette er ikke bare en særskilt opplevelse for palestinere, men en sannhet for dem som har opplevd den skjellsettende og pulveriserende kolonialismen, direkte eller gjennom . . .

Fyldige fullformats NY TID inkludert bilaget Orientering og/eller Modern Times Review kommer ut kvartalsvis i begynnelsen av mars, juni, september og desember) med internasjonale bokomtaler (sakprosa) og kommentarer/essays. Etter den fysiske avisen (og PDF) publiseres artiklene løpende online (se nyhetsbrevene).

