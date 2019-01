En evig revolusjonær

Nita er freelance journalist og kritiker for Ny Tid.

Para la guerra / To War Regissør Francisco Marise Cuba/Argentina

Andrés er en kubansk veteran som aldri har sluttet å være soldat. Han sloss i Angola og Nicaragua, men selv om hans siste oppdrag var over for mer enn 30 år siden, har han opprettholdt soldatens tankegang og troen på kommunismens sak. Og mens entusiasmen for revolusjonen i de lange tiårene med knapphet og totalitært styre bleknet hos mange kubanere, og landet hans nå er i endring, trener Andrés til en krig han er sikker på vil komme. Ved å holde fast ved en fortid som egentlig aldri var særlig gloriøs, lever han i en verden som bare eksisterer i hans eget sinn og i den beskjedne leiligheten han bor i. Francisco Marises første helaftens film er et rørende portrett av denne hengivne, aldrende mannen, som er etterlatt av tiden og historien som en illustrasjon på hvordan arrene fra krigen og skadene fra en doktrine kommer til syne på uventet vis og kan merke en soldats hjerte og sinn for livet.

Å leve i en fjern fortid