En detektivrejse rundt i fortidens fotostudier

Making the Modern Turkish Citizen

FOTOGRAFI / Kulturforsker Özge Baykan Calafato har indsamlet et fascinerende fotoarkiv ved at trawle rundt på Istanbuls markeder for antikviteter og rariteter. Med et udvalg af disse fotografier analyserer hun relationen mellem befolkning og statsideologi under 1920ernes og 1930ernes etablering af den sekulære republik Tyrkiet.

De øjne, der møder en fra forsiden af Making the Modern Turkish Citizen, er vanskelige at løsrive sig fra. Det er et vågent, vagtsomt, på en gang beslutsomt og søgende, forsigtigt udfordrende og særdeles fast blik, hvis insisterende karakter understreges af det rolige ansigtsudtryk og et par læber, der ser ud til hvert øjeblik at kunne bryde ud i et drilsk smil. Er det en kvinde? En mand? Hverken eller?

Portrætfotoet er en del af en serie på seks, som kulturforsker Özge Baykan Calafato købte i et antikvariat i Taksim Cihangir-kvarteret i Istanbul i 2014. De er taget i fem forskellige fotostudier omkring slutningen af 1920erne og starten af 1930erne, og personen på portrætterne har så forskellige æstetiske (køns)udtryk, at man skal se ganske nøje efter for at forsikre sig om, at det faktisk er den samme person på alle seks fotografier. Ansigtet og håret er endda let retoucheret på flere af dem. Næsen, munden, to små modermærker og ikke mindst blikket afgør . . .