En besvergelse mot nyfascisme

Late Capitalism Fascism

KAPITALISME : Dreier kampen seg ikke nå om retten til ikke å bli utbyttet, men retten til å få lov til å delta? Det er mye som er verdifullt i Mikkel Bolt Rasmussens korte bok om fascismens mulige tilbakekomst i dagens verden – men den er svak med tanke på empirisk dokumentasjon. (THIS ARTICLE IS ONLY MACHINE TRANSLATED by Google from Norwegian)

Late Capitalism Fascism er en kort bok bestående av tre kapitler: en innledning, et kapittel om «senkapitalismen som krise» og et om fascismen som iscenesettelse (the spectacle of fascism). Den sentrale påstanden er at de moderne demokratiene beveger seg i fascistisk retning. I innledningen etablerer Mikkel Bolt Rasmussen, som er kunsthistoriker og en produktiv forfatter, en forståelse av fascisme som ikke forutsetter sammenligning med mellomkrigstiden. Det er en nyttig, men diskutabel avgrensning. Enkelte argumenterer stadig for at begrepet bør forbeholdes den historisk spesifikke erfaringen i Italia under Mussolini.

Å lete etter tegn til fascisme i vår tids kapitalistiske samfunn er en øvelse . . .