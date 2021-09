En bandlysning af de døde og døden?

En konvoj af militærkørertøjer kører væk med de døde et sted i Lombardiet i Italia, endnu en kølevogn ankommer med friske lig til opbevaring et sted i udkanten af New York i USA. Nu stiger antallet af døde, siger nyhedsoplæseren. Vi ser her hvordan kurven stiger og hvordan den knækker, siger eksperten. En hjemmeside med statistikker og grafer viser et digitaliseret frembragt udviklingsforløb om antallet af døde, hvilke lande topper, hvem har gjort det godt, forventet stigninger, og forventet fald. Den morbide fascination holder os fanget. Som om den visuelle graf giver os magt over døden.

. . .

