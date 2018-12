En aztekisk hiphop-millennials kamp for kloden

We Rise. The Earth Guardians Guide to Building a Movement that Restores the Planet Xiuhtezcatl Martinez Rodale USA

Xiuhtezcatl Martinez har aldri godtatt noe kallenavn: Vi skal få streve med uttalen («sju-teskatl»). I hans nylig utkomne miljøkampskrift presenterer han seg selvbevisst: «Jeg er 17 år gammel, og jeg gjør alt jeg kan for å kjempe for forandring i en verden som er i ferd med å bryte sammen.»

Martinez er en amerikanskfødt rapper og miljøaktivist med meksikansk bakgrunn. Han har aztekiske aner – en kultur som selv 500 år etter Cortés’ kolonisering og like mange års kulturell undertrykkelse, anført av den katolske kirken, har holdt seg levende.

Xiuhtezcatl beskriver hvordan han som femåring ble tatt med på nattlige ritualer på toppen av aztekiske pyramider. Men det var i Colorado han vokste opp. I 1992 startet moren hans en miljøbevegelse på Hawaii, som siden ble ledet av Xiuhtezcatls søster. Allerede seks år gammel holdt han sin første tale under et miljømøte i bevegelsen, der han påpekte at problemene var større enn han hadde håpet på da han var fem. Fra å spionere på søsterens ungdomsmøter gikk han snart over til å delta aktivt i organisasjonen, og som niåring tok han over lederrollen. Seks år etter, i en alder av 15, holdt han tale i FN.

Miljø-dekolonialisering

We Rise. The Earth Guardians Guide to Building a Movement that Restores the Planet er dels en selvbiografi, dels en selvhjelpsbok for den som vil bygge en miljøbevegelse – samt en høyst informativ introduksjon til dagens miljøproblemer. Boken er full av eksempler, tall og intervjuer med foregangsfigurer. Aller nærmest Xiuhtezcatl står hans artist-aktivistkolleger, som også bringes inn gjennom intervjuer. Dallas Goldtooth, lederen av 1491 Comedy Group, er én av dem. De to samtaler blant annet om hvordan de kan dekolonialisere miljøbevegelsen.