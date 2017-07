Eksplosiv eksport

Eksport. – Hellfire er det vanligste våpenet på disse ubemannede flyene. Ja, på noen modeller er dette det eneste som brukes, sier John Porter, i droneprodusenten General Atomics, til Ny Tid.

Opprinnelig er Hellfire-missilene laget for å slå ut panservogner. Selv om de med stor presisjon kan treffe kjøretøy eller hus, går som regel mange andre liv med i den voldsomme eksplosjonen som følger.

Blant leverandørene til systemet er den norske eksplosivprodusenten Chemring Nobel. Dette kommer fram av firmaprofilen på nettsidene til Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. Chemring Nobel-fabrikken er lokalisert på Sætre på Hurumlandet i Buskerud, bare noen hundre meter fra Drøbaksundet der «Blücher» ble senket i 1940.

– Hvor mye vi leverer og til hvem, kan jeg ikke kommentere. Men vi er godkjente leverandører til dette systemet. Vi leverer ingredienser til drivstoff, som så blir bearbeidet videre av andre. Det er som en brøddeig, der man kjøper forskjellige ingredienser og blander dem sammen. Vi leverer enkelte av ingrediensene, forklarer selskapets administrerende direktør Erlend Skjold.

– Vet dere hva produktene brukes til i felten?

– Vi selger våre produkter i tråd med de tekniske spesifikasjonene og reglene som gjelder. Men det er ikke gitt at vi har informasjon om akkurat hva de brukes til.

– Mange sivile liv går tapt i angrepene med Hellfire-raketter. Spiller det ingen rolle for dere hva produktene brukes til?

– Det er feil å si at det ikke spiller noen rolle, men vi går ikke inn i slike saker og gjør sånne vurderinger. Vi forutsetter at det vi selger brukes i tråd med de regler og den politikken som gjelder. Men vi kan aldri se bort fra at det vi leverer faktisk blir brukt, sier Skjold.

John Porter i General Atomics mener det er en fordel at missilene skytes fra droner og ikke fra vanlige jagerfly.

– Fordi ubemannede fly kan holde seg så lenge i luften, kan de observere målet over tid og påse at det er det riktige målet. En pilot i et vanlig jagerfly kan ikke unne seg den luksusen. Han må stort sett bare sikte og skyte på hva enn han måtte mene er det riktige målet. Derfor gir de ubemannede flyene en helt annen grad av sikkerhet.

