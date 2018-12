Eksperimentet som avdekket menneskets iboende godhet

The Raft Marcus Lindeen Sverige, Danmark, USA, Tyskland

The Raft ble i høst vist ved Nordic Panorama, etter premieren ved CPH:DOX i København, der den vant hovedprisen for beste dokumentar. Filmen følger dagboken til den meksikanske antropologen Santiago Genovés, som studerte voldelig atferd mennesker imellom i det han kalte «Acali-eksperimentet». Tydelig inspirert av Thor Heyerdahls Ra-ekspedisjon, der han selv deltok, bestemmer Genovés seg for å isolere en gruppe mennesker på en liten flåte ved navn Acali og la dem drive over Atlanterhavet i 101 dager, i håp om å finne opphavet til menneskelig aggresjon.

Fra de hundrevis av søkerne som svarte på Genovés’ annonse valgte han kun unge og seksuelt attraktive mennesker, som ellers hadde svært ulik bakgrunn, nasjonalitet, religion og sosial status. For å provosere mannlig aggresjon valgte han bare kvinner til avgjørende roller – som å være kaptein, lege og profesjonell dykker. Mennene ble henvist til trivielle oppgaver som vasking og kjøkkentjeneste for de andre. Ville mennene langsomt prøve å overmanne det «svakere» kjønn? Ville deltagerne hengi seg til ville sexorgier gjennom de tre månedene med isolasjon? Og hvem ville innlede de første tegnene til frustrasjon og aggresjon?

Samtalens kunst

Filmskaperen Marcus Lindeen har laget en spennende fortelling basert på Genovés private dagbok, som ledsager oss gjennom historien: «Jeg tror ikke de innser at denne turen vil bli svært risikabel, men som sosialantropolog må jeg studere dem i farlige situasjoner, der de vil handle instinktivt. Maria (kapteinen) er den eneste profesjonelle seileren om bord og hun vet godt at havet ikke er en lekeplass.» Dagboken, kombinert med de originale 16mm-opptakene fra seilasen, gir oss autentiske glimt fra de eksperimentet i 1973, men det som gjør filmen virkelig unik er Lindeens rekonstruksjon av flåten i et filmstudio. Ved å invitere eksperimentdeltakerne tilbake for å delta på nytt, tilfører han historien et interessant, teatralt aspekt.

Mennesket bærer i seg en naturlig godhet når vi er likestilte og isolerte.