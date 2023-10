Efterlysning: dialog med de levende

AVANTGARDE / NY TID har her valgt to ‘læsninger’ av Mikkel Bolts nye bog. Skal vi hente erfaringer fra avantgarden, eller holder det med et repræsentativt demokrati? Bolt leverer materiale om baggrunden for de skiftende avantgarders mislykkede forsøg på indflydelse i samfundene fra 1917 og frem.

Selv om Rusland i 1917 udgjorde det svageste led i den verdensomspændende kapitalistiske kæde, så leverede ‘proletariatets diktatur’ ikke et vindue med udsigt til et fremtidigt værdigt liv. Det vindue blev hurtigt banket i.

Men parallelt med bolsjevikkernes magtovertagelse havde avantgarde-grupper i Russland (og i Vesteuropa) – og adskilt fra bolsjevikkernes kamp om magten – skabt en tilværelsesform med et udviklende hverdagsliv. Et sådant liv kunne have udgjort det kit, som for menneskene og deres samfund ville kunne give både indhold og mening – og dermed manifesteret den revolution, som en hel verden i dag lider under, ikke blev gennemført og videreudviklet.

Lenin og bolsjevikkerne magten og beholdt den, men de «glemte at lave samfundet om».

Et sådant bagtæppe opstiller Mikkel Bolt med sin bog Dialog med de døde. Den indeholder «essays om avantgarderne og deres efterliv i den politiserede samtidskunst og aktivisme». Den russiske revolution i 1917 fandt nemlig reelt aldrig sted, ifølge forfatteren. Ganske vist tog Lenin og bolsjevikkerne magten og beholdt den, men de «glemte at lave samfundet om».

Skrumpende modstand

Et frodigt og mangfoldigt kulturliv udfoldede sig i Rusland i årene omkring 1917, parallelt med og til dels uden sammenhæng med bolsjevikkernes . . .