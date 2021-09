Efter corona – en teknokratisk, planetær orden

Den produktive amerikanske filosof og medieteoretiker Benjamin Bratton har skrevet en bog, hvor han forsøger at drage en lære af corona-pandemien og den måde, stater verden over håndterede den pludselige spredning af en ny dødelig influenza-virus i februar 2020. Som det fremgår af titlen – The Revenge of the Real: Politics for a Post-Pandemic World – forstår Bratton covid-19 som det reelle, der dukker op og hævner sig på en for størstedelens vedkommende uforberedt verden. Bogen er skrevet i foråret 2021, så tingene udvikler sig selvfølgelig stadigvæk, men for Bratton er en tydelig lære, at asiatiske stater som Taiwan, Sydkorea og til dels Kina har formået at beskytte deres befolkninger langt bedre end de fleste lande i Vesten, ikke mindst USA og Storbritannien. Det har de ikke mindst takket være en anden og meget mere omfattende brug af teknologi, skriver Bratton. De asiatiske lande har meget mere information om deres borgere og har derfor formået at inddæmme virussen langt mere effektivt. Det må få politiske konsekvenser, mener Bratton, der sætter sin lid til hvad han kalder en «positiv biopolitik», hvor stater eller bedre en overstatslig institution, en art verdensstat, hele tiden indsamler data om sine borgere, nu konceptualiseret som punkter i et netværk, med henblik på at håndtere uforudsete begivenheder som en pandemi.

Vi skal holde op med at gentage indsigter fra den vestlige marxisme og franske poststrukturalisme.

Brattons corona-analyse ligger i forlængelse af bøgerne The Stack (anmeldt af Dominique Routhier i NY TID august 2016) og The New Normal, hvor Bratton overbevisende argumenterer for, at der er sket et skifte med måden, moderne samfund reproducerer sig på.

. . .