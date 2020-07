«Du er min skaper, men jeg er din herre — adlyd!»



FRANKENSTEIN: Om drapsdroner, kunstig intelligens og Frankenstein. Det er blitt enklere å krige — og farligere. Hvis, eller når, maskinene selv tar over, kan menneskeheten plutselig befinne seg på feil side av bordet.

Idéhistoriker og fast kritiker i Ny Tid.

Publisert: 2020-07-17

Condorcet skriver i Sketch for a Historical Picture of the Progress of the Human Mind (1795): «En kjemiker som blandet brennbart materiale med salpeter, oppdaget hemmeligheten ved det pulveret som har brakt en slik uventet revolusjon i krigskunsten. Til tross for den grusomme effekten til skytevåpen med henblikk på å bryte opp en armé har de gjort krig mindre morderisk og de kjempende mindre brutale. Militærekspedisjoner er blitt mer kostbare; rikdom kan veie opp for styrke; selv de mest krigerske folk føler behovet for å skaffe og sikre felttogenes ressurser ved ervervelse av rikdommene fra handel og håndverk. Kultiverte nasjoner har ikke lenger noe å frykte fra de barbariske stammenes blinde mot. Store erobringer, og påfølgende revolusjoner, er blitt nesten umulig.» [Min oversettelse, fra «Seventh epoch».]

Drapsdroner

Drapsdroner er en ny type våpen som også gjør krig mindre morderisk og krever mindre brutalitet av de kjempende. Men hva slags krig er det egentlig? Er det ikke mer en menneskejakt? Clausewitz beskriver krigen som en duell, men slik noblesse tilhører nyere tid. I Politikken beskriver Aristoteles krig som jakt. Han ramser opp menneskenes fem viktigste sysler: gjeting; jordbruk; fisking; jakt på villdyr, mennesker (slaver) og plyndring; og endelig jakt på mennesker og ting (krig). Jakt og krig krever samme redskaper og ferdigheter.

Det var under Obama at USA for alvor tok i bruk drapsdroner. Hvorfor? For å slippe det utenomrettslige taktikkeriet med å fange og forhøre mistenkte som var George Bush juniors linje. Dessuten: for å slippe å bli anklaget for tortur. CIA presset på for å endre denne politikken, for det var alltid CIA som fikk skylden når noe gikk galt. Følgelig: Bedre å drepe. Kritikken mot behandling av fanger har gjentatte ganger fått de konservative til å hevde at liberale nasjonale sikkerhetsprinsipper fører til mer mishandling enn de forhindrer.

Etter finanskrisen i 2008 var ikke lenger viljen til å følge opp kostbare og kompliserte intervensjoner i Irak og Afghanistan til stede. Særlig ikke når det viste seg at soldatene USA hadde gitt skytetrening, begynte å skyte på sine læremestre. I 2011 gjennomførte USA et droneangrep i Pakistan hver fjerde dag. CIA fikk tillatelse fra Det hvite hus til å gjennomføre rakettangrep i Pakistan selv når CIAs droneoperatører ikke var helt klar over hvem eller hva de drepte.

Mary Shelleys Frankenstein

I Mary Shelleys Frankenstein (1818, norsk 2005 [1976]) opplever hovedpersonen, Victor Frankenstein, at hans mor dør ung. Dette ligger som en spore bak hans arbeid med å lage monsteret: «[H]vis jeg kunne gi liv til død materie, ville jeg kanskje etter hvert (selv om jeg nå fant det umulig) kunne gjenopplive der døden tilsynelatende hadde henvist en kropp til forråtnelse.» Han er besatt av å få det til, og oppdager ikke før han er ferdig hvor mislykket skapningen er. Monsteret som han ikke vil vite av, forsvinner etter hvert og gjennomgår en utvikling som rekapitulerer Rousseaus beskrivelse i Om ulikheten mellom menneskene av hvordan naturmennesket blir samfunnsmenneske.

I Mary Shelleys Frankenstein har monsteret fått begrep om hva Frankenstein har

berøvet det ved å overlate det til seg selv med sitt skrekkelige utseende.

Selvkjærlighet har alle, men kun samfunnsmennesket har egenkjærlighet:

«[E]n relativ følelse, kunstig skapt av samfunnet; den bringer ethvert individ til å gjøre mer vesen av seg selv enn enhver annen, den inspirerer menneskene til det onde de gjør hverandre og er ærens egentlige kilde.» Monsteret har fått begrep om hva Frankenstein har berøvet det ved å overlate det til seg selv med sitt skrekkelige utseende. Det treffer en liten gutt som skriker opp og overøser monsteret med skjellsord. «Avskyelige monster! Slipp meg løs; pappaen min er byråd – han er M. Frankenstein – han vil komme til å straffe deg.» (…) «Frankenstein! Da tilhører du min fiende — han jeg har lovet evig hevn mot. Du skal bli mitt første offer.» Med «M. Frankenstein» mener den syv år gamle gutten Monsieur Frankenstein. Det er sannsynlig at monsteret tror den lille gutten er Victors sønn, men det er faktisk Victors lillebror (de har begge Alphonso som far). Så monsteret dreper en annen person enn det tror. Videre gjør det en utspekulert handling som legger skylden på en annen: Monsteret tok med meg seg en miniatyr (et smykke) fra den lille døde gutten. Dette plasserer det så på en av kvinnene som er med å lete etter ham. Hun ender opp med å bli hengt for drapet.