Draget mod noget mere enkelt og elementært

Ad Ukendte Stier

VANDRING / Sylvain Tesson går os i møde med en harsk kritik af al moderne og en hyldest til vandringens sublime enkelhed. Vi genopdager hvordan det lokale har levet hengemt i det globales tid. Dette er en bastant kritik af moderniteten og myndighedernes iver efter at få landet med på den moderne vogn.

Jeg har brugt dele af den netop overståede juleferie på at kigge efter landejendomme. Det er en genkommende tanke hos mig. At jeg i en alder af 46 år, hvoraf jeg i de seneste 25 år har været bosat i byen, er klar til at drage på landet. At jeg ikke længere anvender byens kulturelle byden sig til men derimod trækkes mod luft, lys og afsondrethed. Der er uden tvivl en ikke ubetydelig grad af romantisering over min trækken mod landet. Jeg forestiller mig et roligere liv, hvor jeg er omgivet af naturen: hvor tankerne i højere grad kan vandre og hvor jeg frem for alt slipper væk fra de skærme, der efterhånden udgør så skræmmende store . . .