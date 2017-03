Donald Trumps norske løpegutter i Afghanistan

http://erlingborgen.com/ Filmskaper og skribent. Borgen har laget en rekke viktige politiske dokumentarfilmer, og tidligere jobbet i Nrk. Professor i samfunnskritisk dokumentarisme. Borgen skriver jevnlig i Ny Tid. Epost e-borgen@online.no

Bolivias president Evo Morales har formulert denne bannbullen mot krigen: «Det finnes ingen verre aggresjon mot moder jord og barna hennes enn krigen. Krig ødelegger liv. Ingen kan unngå krigen eller rømme fra den. De som slåss, lider like mye som alle de som blir igjen uten mat. Det biologiske mangfoldet lider. Miljøet blir aldri det samme igjen etter en krig. Krig er den verste ødeleggeren av liv og naturressurser.»

USA er Norges nærmeste allierte. USA er også verdens største krigsmakt, og bruker nesten 5000 milliarder kroner på våpen og forsvar årlig. Det er mer enn de sju neste landene på listen samlet bruker på forsvar, inkludert Russland. Nå har president Donald Trump sagt at han vil be Kongressen om 400 milliarder ekstra kroner til forsvaret neste år. Økningen er mer enn 80 prosent av hele forsvarsbudsjettet til Russland. I NATO maner Jens Stoltenberg til opprustning.

Trump sier samtidig at han vil modernisere USAs atomvåpen. Det er skremmende at et slikt menneske kan sitte med fingeren på atomknappen. USA har 7000 atomvåpen. 1730 av disse er klare til utskyting. Et eneste slikt våpen kan utrydde en by på få sekunder. Norge har tragisk nok sagt nei til å forhandle om forbud mot atomvåpen.

Våpenglade Norge. Verden trenger ikke krigsfundamentalistiske regjeringsledere som sammen med haltende trommeslagere oppfordrer til krig og hat. Verden trenger folkerett, menneskerettigheter og humanistiske fanebærere.

Siden terrorkrigen startet i 2001, har USA gjennomført 94 000 luftangrep. Flesteparten av disse mot Afghanistan, Irak og Syria, men også mot Libya, Pakistan, Jemen og Somalia. I løpet av Obamas siste år slapp USA 26 000 bomber. Over én million mennesker har dødd som følge av Vestens kamp mot terror. Dette har i sin tur skapt mer terror. Norge har deltatt i fire av disse krigene, og har vært en sentral deltaker i terrorkrigene og i Vestens militærindustrielle kompleks. Norge er en av verdens store våpennasjoner. Norge var verdens tiende største våpenprodusent i 2014. Dødens kremmere har handlet med land som torturerer, fengsler og dreper journalister; land som forfølger homofile, pisker kvinner og utbytter arbeidsstokken sin på grovt vis.

Norge har 123 bedrifter som driver med våpen. Deres samlede omsetning var i 2015 på 12 milliarder kroner. I fjor eksporterte Norge våpen for 4400 millioner kroner. Norske våpen deltar i verdens kriger. Siden Trump ble president, har Kongsberggruppens aksjer steget med 20 prosent.

I Norge presenteres våpenkontrakter nærmest som gladnyheter av media: Nammo fra Raufoss får flytte inn på en amerikansk militærbase, og øker sine sjanser til å selge flere rakettdeler. Hurra!

Regjeringen opplyser at norsk våpenindustri, anført av Kongsberg Defence, nå får muligheter til å selge nyutviklede raketter for ti milliarder kroner. Norge skal kjøpte ubåter fra tyske ThyssenKrupp for 30 milliarder kroner. Dette betyr gjenkjøpsavtaler. Det opplyses ikke at Thyssen Krupp har vært etterforsket for korrupsjon både i Israel, Sør-Afrika og Tyskland.

«Enestående innsats.» I utlandet kriger norske soldater i all hemmelighet både i Syria og i Afghanistan. Krigertoktene er planlagt i samarbeid med USA. Regjeringen nekter å fortelle hvem norske soldater trener i Syria. Det er ikke «relevant», skriver regjeringen i et brev til Norges Fredsråd.

VG – eller NATO-posten, som jeg mener ville vært et mer passende navn – hadde for ikke lenge siden en artikkel om stolte norske spesialsoldater og en stolt norsk utenriksminister i Af-

ghanistan. Det som ikke opplyses i VGs artikkel, er at Norge er i landet sammen med 8000 USA-soldater, 6000 andre NATO-soldater og 26 000 leiesoldater. Norge er sammen med 41 000 andre krigere stadig med på okkupasjonen av Afghanistan.

Til VG forteller soldatene hvordan de slåss for livet, ikke bare mot Taliban, men også mot IS. De samarbeider tett med den afghanske hæren. De sier at kampene er «mer voldsomme enn noensinne», og de forteller om sine heltedåder. Krigskampene er mange, og «mye mer voldsomme enn folk flest i Norge er klar over». Gisler er blitt reddet og terroraksjoner skal være stoppet gjennom arrestasjoner av terrorister i distriktene. Brende sier at de norske spesialsoldatene gjør «en enestående innsats».

Meningsløst. Som journalist synes jeg det er uakseptabelt at man kan lage en propaganda-artikkel av denne typen basert på opplysninger fra anonyme spesialsoldater og en norsk utenriksminister. I artikkelen stilles det ikke et eneste kritisk spørsmål. Ikke ett.

Men mange burde vært stilt. For eksempel: Hvor mange har Norge drept? Hvor mange sivile er drept? Spesialstyrkene forteller at de har arrestert «terrorister». Hvor fraktes disse? Hvilke garantier er gitt for at de ikke tortureres? FN-rapporter har avslørt at tortur skjer hyppig i afghanske fengsler i dag.

I Godal-rapporten om Norges 14 år lange krig i Afghanistan, som kostet minst 20 milliarder kroner, er konklusjonen at Norge ikke oppnådde noe som helst utover å tilfredsstille USA. Hvorfor er da spesialsoldatene fortsatt i Afghanistan?

De norske soldatene i VG-oppslaget betegner Afghanistan som «et livsfarlig samfunn». Bør den norske regjering da fortsette med uttransportering av flyktninger tilbake til Afghanistan?

Og til slutt det avgjørende spørsmålet: Er det virkelig akseptabelt at norske hemmelige soldater kan drive krig i utlandet, uten at vi får vite hva som foregår?

