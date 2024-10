Dommedagsmaskinen

I 2019 la RAND åpent frem rapporten om å destabilisere Russland hvis tittel kan oversettes med «Hvordan skal vi styrte Putin». Alt er tilgjengelig for medier og forskere. De foreslåtte tiltakene går ut på å øke truslene langs grensen mot Russland ikke minst i Ukraina, sverte ledelsen i Russland både innenlands og i verden for øvrig samt svekke landets økonomi og samarbeidsklimaet med Vest-Europa med provokasjoner som ville være kostbare for Russland og forhåpentlig styrte dagens ledelse.

Hvem har hørt ‘eksperter’ i Norge kommentere denne RAND-rapporten, som i dag fremstår som en oppskrift for provokasjonene som førte til Russlands mottiltak i 2022 og invasjonen i Ukraina? Er det fordi det er irrelevant å rapportere en forhåndsvarsling som har utløst død og lemlestelse av millioner siden 2022? En rapport som har tegnet rammeforklaringen om hvorfor russiske gasskabler måtte ødelegges i Østersjøen 26. september 2022?

Flere vil huske nevnte Daniel Ellsberg hos tankesmien RAND og avsløringene med de såkalte Pentagon-papirene under Nixon i 1971. Ellsberg er i sin siste bok The Doomsday Machine (2019) ikke først og fremst opptatt av å skrive historien. Han vil lære av den, at det ikke må komme en dag hvor det går opp for oss . . .

