Dødelig hverdag i USA

Another Day in the Death of America – A Chronicle of Ten Short Lives Gary Younge Nation Books USA

Men FN vil neppe gripe inn. Vi snakker om USA, og dette er ikke et resultat av at lov og orden har brutt sammen, men isteden opprettholdes. Det er en virkning av grunnloven, som sikrer retten til å bære våpen.

Another Day in the Death of America tegner et makabert bilde av dagens USA, og er helt klart en av de mest innflytelsesrike bøkene om våpen og voldsbruk i landet. Den er oversatt til flere språk, har kommet i flere opplag etter at den ble utgitt i 2016 og er fremdeles i høy grad relevant.

Moren hans kunne slappe av bare når han satt i fengsel, for bare der var han trygg.

Det finnes i dag 89 våpen per 100 amerikanere. I Chicago er det flere døde og sårede hvert år enn det er blant marinesoldatene i Afghanistan. Innbyggerne er så vant til lyden av skudd at til og med hundene har sluttet å gjø. Bildene på Facebook fra byen likner ikke på USA; de minner mer om Mexico, om El Salvador. Dollar og rifler. Som på bildene av Tyshon Anderson – 18 år gammel.

I dag leser vi om hans død, men i går kunne vi like gjerne ha lest om ett av hans døde ofre. 18 år gamle Anderson levde av å begå innbrudd og å selge narkotika, som så mange andre. Han hadde allerede blitt skutt da han var på vei hjem fra sykehuset. Moren hans slappet bare av når han satt i fengsel, for i fengselet var han trygg. Og likevel blir han husket av vennene sine som en som falt i kamp. Med ære. Som om han døde på jobb, mens han gjorde sin plikt.

Ikke noe motiv. Ingen etterforskning.

Gary Young er korrespondent for den britiske avisen The Guardian, og bestemte seg for å bosette seg i Chicago. En dag befant han seg i et møte på skolen til ett av barna. Møtet handlet om å orientere seg, og hvordan en kan lære barna sine å unngå å gå seg vill når de er ute på egenhånd. Men det dreide seg også om å unngå panikk dersom barnet deres skulle havne i en kryssild. Her er det så normalt, sier han, at problemet ikke er kryssilden; det er panikken som kryssilden skaper.

Boken hans er et makabert portrett av dagens USA som gjør deg målløs. Det er portrettet av en tilfeldig dag – 23. november 2013 – og de ti menneskene som ble drept den dagen. Alle var mindreårige.