Disse giga platforme

An Ugly Truth: Inside Facebook’s Battle for Domination

FACEBOOK : Hvor går grænsen for sociale mediers brug af ytringsfriheden, hvis disse bevidst ignorer systematisk og globalt misbrug i form af hate speech og udemokratiske metoder som fake news og hate speech?

Halvdelen af jordens befolkning bruger Facebook – dagligt eller ugentligt – hvilket med over tre milliarder mennesker gør Mark Zuckerberg-platformen til verdens mest bruge sociale medie. Facebook har været – og er – omgærdet af gevaldige og ekstremt principielle skandaler. Skandaler om vort privatliv versus big business og profitter, hvor informationer om vores brugerprofil er lækket til (solgt til) politiske valgkampagner og russiske hackere. Og meget mere.

Men hvordan håndterer og håndterede Facebook med Mark Zuckerberg og hans forretningsmentor Sheryl Sandberg dét enorme ansvar i en tid, hvor demokratiske værdier men også demokratierne selv er under pres på grund af de sociale mediers hate speech og fake news?

De største Facebook-skandaler

Bogen The Ugly Truth: Inside Facebook´s Battle for Domination af New York Times-journalisterne Sheera Frankel og Cecilia Kang belyser dette via en lang række af veldokumenterede skandaler og beviser. Og den stiller spørgsmålet, om nutidens og fremtidens lovgivere og kontrolinstanser har mod og indsigt nok til å beskytte vores digitale privatliv og demokratiets kerneværdier.

Ifølge New York Times boganmeldelse har «Frenkel og Kang skrevet en bog der er den ultimative afsløring (take-down) via omstændelig, forståelig afdækning af de største Facebook-skandaler. An Ugly Truth giver læseren dén type af tilfredstillelse, som hvis du hyrede en privatdetektiv for at undersøge din ægtefælles love affaire: Bogen bekræfter dine værste mistanker og giver dig alle dating-episoder med detaljer for at skære igennem Facecbooks spin».

