Overlege Sigurd Hortemo ved enhet for riktig legemiddelbruk, Direktoratet for medisinske produkter, stiller opp på telefon. Han supplerer informasjonen fra serien Psykonaut ved å tegne et større oversiktskart. Hortemo forteller at det er stor interesse for å undersøke potensialet for medisinsk bruk av psykedelika, både nasjonalt og i Europa. Sykehuset Innlandet (Hamar) arrangerte i februar i år en konferanse for flere hundre deltakere, om bruk av ketamin mot depresjon. Og The European Medicines Agency (EMA) arrangerte nylig en todagers workshop i Amsterdam der man forsøkte å legge rammene for videre utvikling og bruk.

Det er utfordrende å utforme gode studier, sier Hortemo: «Den ene utfordringen er at det er vanskelig å blinde bruk av psykedelika – både deltakerne og utprøverne skjønner hvem som får aktiv medisin. Den andre utfordringen ligger i at psykedelika ikke gis alene, men oftest er kombinert med samtaler både før og etter behandlingen og støtte . . .