KULTURHISTORIE: Celan ville at Heidegger skulle be om unnskyldning for at han støttet Adolf Hitler. Med slike tenkere, hvordan kan de bidra til et samfunn på høyde med menneskets potensial?

Totnauberg. Die Geshichte von Paul Celan, Martin Heidegger und ihrer unmöglichen Begegnung

Den sveitsiske journalisten og forfatteren Hans-Peter Kunisch har skrevet den kulturhistoriske boken Totnauberg om møtet mellom filosofen Martin Heidegger og dikteren Paul Celan. Dette fant sted på filosofens hytte i Todtnauberg i fjellområdet Schwarzwald i Sør-Tyskland sommeren 1967.

Det finnes allerede flere fagbøker og en rekke artikler om dette møtet, men det spesielle med Kunisch er at han velger en litterær og journalistisk vinkling, og blant annet tillater seg å skildre hva de to kunne ha snakket om i bilturen opp til hytta fra Freiburg. Celan hadde dagen før lest dikt for over tusen tilhørere i det store universitetsauditoriet i Freiburg, der Heidegger var rektor.

Det blir iblant ganske morsomt. Skildringen av de to svært ubekvemme og tause åndshøvdingene trengt sammen i baksetet på en «krydderostgrønn» folkevognboble som kreker seg opp til bratte svingene opp til hytta. Celan tar på det siste stykket til fots inn mot hytta stadig avstikkere inn i skogen for å se på blomster – mens en litt sur Heidegger må vente. Det er kostelig lesning. Ble det egentlig et møte av dette møtet? Fikk de snakket om det de skulle snakket om? Kunisch mener nei.

Ordet i hjertet

Celan kommenterer ifølge Kunisch det uforløste møtet i sin nedtegnelse i hytteboka: «med et håp om et kommende ord i hjertet». Og i diktet Todtnauberg, skrevet i Frankfurt to dager senere. Vi bringer her Øyvind Bergs gjendiktning: «den inn i boka / skrevne linjen om / et håp, i dag, / om en tenkendes / kommende / ord / i hjertet / torvtuer, ujevnet, / orchis og orchis, enkeltstående». Dikteren og tenkeren er orkideer som står hver for seg på ujevne torvtuer, uten å finne det kommende ordet i hjertet.

Celan mistet sansen for kommunismen, men beholdt sine anarkistiske tilbøyeligheter.

Hvilket hjerte? Hvilket ord? En vanlig tolkning, som også Kunisch følger, er at Celan ville at Heidegger skulle be om unnskyldning for at han støttet Adolf Hitler og den «nasjonalsosialistiske bevegelsen» – et uttrykk Heidegger gjerne brukte på trettitallet. Dette er utvilsomt et aspekt ved denne historien.