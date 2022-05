Dialog mellom skulptur og fotografi

UTSTILLING : Peter Lindberghs fotografier av Alberto Giacomettis små, hemmelighetsfulle skulpturer – satt sammen i en utstilling: Å vise frem intimitet er en utfordring. Man kommer som en besøkende, en inntrenger …

Den ekstraordinære utstillingen (og boken) Alberto Giacometti – Peter Lindbergh – Seizing the Invisible består av mer enn 110 verk: skulpturer, skisser og fotografier. Igangsatt av kunstformidler Charlotte Crapts (med dyktig scenografi av Duarte Morais Soares) i en av Portugals ekstraordinære kulturinstitusjoner, Museu da Misericórdia i Porto i Portugal. Resultatet ble en utstilling som forente to uvanlige, enestående og kompromissløse krefter. Et lite mirakel.

Metode og prosess

Det begynte med dialog, tvil og frykt. Det man vil ha, og det man ikke leter etter. Utgangspunktet var en forespørsel og en idé om et samarbeid mellom Fondation Giacometti og . . .

