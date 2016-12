Deutsche Bank og døde bankdirektører

En lang rekke bankfolk som de siste årene har dødd under uklare omstendigheter, visste sannsynligvis for mye.

Den 6. mars 2013 skal den 51 år gamle bankdirektøren David Rossi angivelig ha hoppet baklengs ut av vinduet på kontoret sitt. Med blåmerker på begge armene og et dypt kutt fra et slagvåpen i hodet landet Rossi på ryggen ti meter lenger ned. Overvåkingskameraene viser at Rossis klokke daler ned fra vinduet etter at Rossi selv gikk i bakken, deretter at to kollegaer ganske rolig går bort til Rossi og konstaterer at han er død. Rossis ektefelle Antonella hevdet etterpå at ektemannen «visste for mye». Rossi var kommunikasjonsansvarlig i verdens eldste bank, Monte dei Paschi di Siena (MDP), som ble grunnlagt i 1472, og som i skrivende stund er truet av konkurs.

Stadig større tap. MDP har overlevd mer enn fem århundrer, men bankens involvering i et enormt derivatmarked, hvor blant annet DNB er inne med et beløp på størrelse med Oljefondet, ble for mye for MDP. Bankdirektørene som sjekket om Rossi var død, samt flesteparten av hans kolleger, er nå siktet for en rekke økonomiske forbrytelser.

I 2008 var MDP insolvent og måtte reddes, og «Project Santorini» ble unnfanget. Kort fortalt fikk MDP låne store beløp fra Deutsche Bank (DB) som ble brukt til å handle derivatkontrakter. Da finanskrisen kom, gikk det galt med derivatporteføljen, og MDP måtte stadig låne mer fra DB for å dekke tapene. Denne gangen het prosjektet «Alexandria». Et trettitalls prosjekter senere løp MDP og DB over hverandre for å dekke inn stadig flere og større tap. Så forsvant Rossi ut gjennom vinduet.

Viktig vitne. Stadig flere bankfolk fra Seattle til Sienna døde – i alt 72 stykker. Ingen stilte spørsmål ved disse mystiske dødsfallene. En av de døde var William Broeksmit, som ble funnet hengende fra et hundehalsbånd av sin ektefelle. Broeksmit etterlot et kort selvmordsbrev til sin ektefelle, sine tre barn og sin venn Anshu Jain, tidligere visesjef i DB. Broeksmit var en pioner i utviklingen av derivatprodukter. Han var lykkelig gift, hadde tre flotte barn og var formuende. Som hans sønn Val oppsummerte det, var faren «så langt unna en selvmordskandidat det gikk an å komme». Det som synes sannsynlig er at Broeksmits død er direkte relatert til Rossi og ovennevnte MDP-prosjekter.

Da Broeksmits ektefelle fant mannen død, ringte hun umiddelbart Michelle Faissola, global sjef for «Asset Management» i DB. Faissola var på plass minutter senere, men var ifølge sønnen Val mer interessert i å sjekke Broeksmits PC enn han var i sin avdøde venn. Nå som Faissola er siktet sammen med kollegene til Rossi, virker det klart at Faissola hadde en sterk interesse i Broeksmit. Rett før sin død var sistnevnte direktør for Deutsche Bank Trust Corporation i New York. Med sin lange historie innen «risk management» visste Broeksmit antakelig mye om tapene i MDP – nok til å kunne ha vært et viktig vitne i pågående rettsprosesser. Faissola kommer fra det som beskrives som en «italiensk familie med gode kontakter». Han var involvert i introduksjonen og etableringen av de derivatprosjekter som nå truer med å velte verdens eldste bank.

