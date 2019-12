«Det vilda tänkandet»

FÖRFATTERE: Ursula K. Le Guin – uttalad anarkist, feminist, visionär och profet.





Arwen Currys prisbelönade Worlds of Ursula K. Le Guin har i sommar blivit visat på PBS, i höst på cafébiografen Vester Vov Vov i København, och i november var det möjligt att se dokumentären på festivalen IDFA i Amsterdam. Den visas i Berlin, Bilbao och Amsterdam i december.

Många av Le Guins (1929–2018) böcker har placerats inom fantasy och science fiction, och hon var en av USA:s främsta författare. Som Jules Verne beskrev hon världar som skulle komma, men inte robotar eller maskiner, utan om vardagsmagi, magin som finns inbyggt i språket och i våra interaktioner. På samma sätt som Verne förutsåg resor till månen och andra tekniska framsteg, förutsåg Le Guin – som var uttalad anarkist och frihetlig aktivist – Västerlandets katastrofer: främlingsfientligheten, de ekologiska förödelserna – och hon förutspådde kapitalismens fall. Som född i 1929 fick hon uppleva det bästa och det värsta av USA:s historia. Hennes böcker tog alltid de förtrycktas parti, hon gav en röst till transsexuella, till ensamma tonåringar, till svarta, till urinvånarna.

Göteborg 1989

Hun var dotter till två viktiga antropologer, Alfred och Theodora Kroeber, och följde dom i deras fältarbete bland Kaliforniens karga landskap, som var heligt för många urfolksamerikaner, och till Peru och Mexiko. Alfred Kroeber forskade mellan annat om Ishi, den sista medlemmen av yahi-stammen, som hade decimerats av folkmord och sjukdomar som blev överförda via kontakten med kolonisterna. Genom Ishi lärde Kroeber sig en hel del om de amerikanska urinvånarna, deras vanor och sagor.

Genom sina böcker ville Le Guin gärna belysa anarkismens djupa filosofiska rötter.

I 1989 mötte jag Ursula K. Le Guin i Göteborg, och vi samtalade om The Dispossessed (1974), som kom att påverka många i min generation. Den lästes som en ny On the Road och blev lika betydelsefull som Kerouacs roman. På samma sätt som

beat-generationen uppfattade möjligheten om att köra bil på långa motorvägar var en metafor för frihet och självsökande, blev The Dispossessed en ny gräns att gå bortom.