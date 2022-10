Det umulige stedet

KVINNER: I anledning av kvinnedagen 8. mars trykker NY TID her til ettertanke om tidene som skifter, et utdrag av Eivind Tjønnelands nye bok «Abnorme» kvinner – Henrik Ibsen og dekadansen. Ibsens dramaer ble omtalt i 1893 som skrevet for hysteriske kvinner, mannlige masochister og mentalt tilbakestående.