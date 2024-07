POESI / Det ordet Asbjørn Aarnes brukte for å prøva å utseia poesiens inste, var «ugjensigelighet.

For nokre år sidan låg eg i den heimebygde senga mi, på lemmen dit ein sjølvbygd trappestige fører, i den gamle gebrekkelege hytta vår, på Leknes i Nordhordland, ei hytte som ein gong skal ha vore nytta til hønsehus, og las med aukande intensitet og åtgaum om poesien til Olav Nygard, og eg kjende, og eg visste, at betre har ingen skrive om Nygard, betre har ingen forstått Nygard, og betre har ingen gjort Nygard forståeleg. Og meir enn det, boka eg las, Poesien hos Olav Nygard av Asbjørn Aarnes, var, måtte eg vedgå, kanskje det beste eg hadde lese om poesi ålment, då ved sida av Hans Ruins bok Poesiens mystik.

Det ordet Aarnes brukte for å prøva å utseia poesiens inste, var «ugjensigelighet». Skulle eg ha ynskt noko, måtte det ha vore at boka til Aarnes var på nynorsk, men det var sjølvsagt ikkje å venta, av han som jo hadde vore preses i riksmålsakademiet i alle dei år, det eg visste. Di større vart gleda, og di større vart forundringa, då eg såg dei nydelegaste stubbar av Aarnes dukka opp, veke etter veke, på ein særeigen, noko gammalvoren nynorsk, i Dag og Tid. Jo, eg har tinga Dag og Tid i alle dei år, men skal sant seiast, så har eg ikkje vore like trugen lesar som tingar, og desse stubbane til Aarnes har for meg vorte det fyrste eg les i avisa. Nokre gonger har det også der vore snakk om «det uattseielege», eit ord som kanskje òg seier noko om desse stubbane til Aarnes, for det er vel nærast ein eigen sjanger han har skrive fram, der fakta og fiksjon blir blanda, der den gamle sjangeren menneske eg møtte, tek seg over i ein slags kortprosa, poetisk . . .