How Nietzsche Came in From the Cold: Tale of a Redemption, Nietzsche Now! The Great Immoralist on the Vital Issues of Our Time, Anarchia: Il ritorno del pensiero selvaggio

FILOSOFI / Her følger en vurdering av tre nye bøker om filosofen Friedrich Nietzsche. Fra en debatt på et slott via en kritikk av det moderne vestlige samfunnet til en oppfordring til mer dynamisk og ‘vill’ tenkning. Spenninger i fortid, nåtid og fremtid.

I dag tvitrer folk Nietzsche-sitater eller -holdninger, og popdivaer refererer til (og latterliggjør uten selv å være klar over det) den edle følelsen: «Det som ikke dreper meg, gjør meg sterkere,» Men det gjøres også et seriøst og fremragende arbeid i studiet av Nietzsches tanker og liv.

Her følger en vurdering av tre nye bøker om filosofen. Som Philipp Felschs beretning om hvordan to italienske forskere reddet Nietzsches renommé fra de ugloriøse bastardene som var på jakt etter blod etter andre verdenskrig, Glenn Wallis’ solide fremstilling av Nietzsches tilnærming til livet som et styrkemiddel mot det som plager oss i dag, og Leonardo Caffos posisjonering av Nietzsche-katalogen som ‘dynamitten’ vi trenger når vi går inn i den transhumane æraen. De er alle god lesning og verdt å bruke noen minutter på å vurdere kritisk.

Inn fra kulden

How Nietzsche Came in From the Cold av Philipp Felch forteller historien om hvordan de to italienske forskerne Giorgio Colli og Mazzino Montinari bidro til å rehabilitere Nietzsches image etter at det ble misbrukt av fascistene og nazistene i deres streben etter verdensherredømme. Dessuten hvordan Nietzsche-studier igjen fikk en fremtredende plass i de intellektuelle kretsene i etterkrigstidens Europa, der den postmoderne tenkningen – strukturalisme, eksistensialisme, fenomenologi og dekonstruksjon – blomstret opp.

Mye av denne ‘revolusjonære’ energien ble beskrevet i Felschs forrige bok, The Summer of Theory: History of a Rebellion, 1960-1990. Her får vi presentert fremveksten av Heidegger, Derrida, Sartre, Saussure, Deleuze, Foucault og Merleau-Ponty, blant mange andre.

De dro til Royaumont for å ta et oppgjør med «de store parykkene» og gjenoppdage den autentiske og ‘sanne’ Nietzsche.

Colli og Montinari var ‘bråkmakere’. Felsch beskriver hvordan de i juli 1964 dro med en buss fullastet med hovedsakelig franske og tyske filosofer til Royaumont i Frankrike for å innkalle til et møte . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement





(Du kan også lese og følge Cinepolitical, vår redaktør Truls Lies kommentarer på X.)