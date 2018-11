Det skjebnesvangre kaoset

Den amerikanske forfatteren og kunstneren Chris Kraus (f. 1955), som er best kjent som forfatteren av den internasjonale bestselgeren I Love Dick (1997), har skrevet biografien After Kathy Acker (2017) om den radikale, amerikanske forfatteren og feministen Kathy Acker (1947–1997).

Boken er delt inn i ni kapitler, der titlene er inspirert av hennes egne boktitler, og er kronologisk inndelt etter første kapittel «Littoral Madness» (inspirert av tittelen Literal Madness: Three Novels fra 1987) ,som beskriver hvordan venner og familie har samlet seg for å spre asken hennes ut i havet, til ordene: «You’re free, Kathy! You’re finally free!»

«I’m telling you that I felt pleasure when Bush (far) raped me.»

After Kathy Acker er en sammensetning av gjendiktede intervjuer, dagbøker, e-post-korrespondanser, brev og postkort. Jeg blir slukt inn i det rastløse universet, der søken etter kjærlighet, bekreftelse og suksess som forfatter til tider gir meg kramper, og jeg innser at våre liv har mange likhetstrekk.

Daddy issues

Kathy Acker, født Karen Alexander 18. april 1947 i New York City, er ikke et planlagt barn, akkurat som meg. Da moren er tre måneder på vei, blir hun forlatt av mannen sin. Acker kontakter aldri den biologiske faren sin, men hun skriver om ham gjennom hele livet, og akkurat som forfatterskapet, preges privatlivet hennes av daddy-issues. Partnere og venner fungerer som farsfigurer for henne. Gjennom dem prøver hun desperat, på grensen til det maniske, å fylle det såre tomrommet inni seg. Som det skilsmissebarnet jeg selv er, med en fraværende far, er det hjerteskjærende for meg å lese det hun skriver om sin venn: «Alan is my father. […] If Alan isn’t my perfect Father, I’ll turn away from him, unless he touches me again.»

