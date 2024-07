Det private er politisk

The Wind in My Hair

AKTIVISME / Et av hovedmålene til det iranske presteskapet, politikerne og menneskene som støtter presteskapet, er å holde kvinner og alt som har med dem å gjøre, utenfor det offentlige rom. Men den nobelprisnominerte Masih Alinejad gir stemme til Irans undertrykte kvinner gjennom sosiale og globale medier. Ærlighet, uten omsvøp, er en viktig del av Alinejads liv og forfatterskap.

FILM: Be My Voice

Regissør Nahid Persson

Sverige

Masih Alinejad, journalist og menneskerettighetsaktivist som er kjent for å ha satt i gang den iranske bevegelsen mot obligatorisk hijab, er ikke noe vanlig menneske. Hun ble født som Masoumeh Alinejad-Ghomikolayi i en landsby nord i Iran noen år før sjah Mohammad Reza Pahlavi ble avløst av ayatolla Khomeinis teokratiske styre. Familien hennes støttet den islamske revolusjonen. Faren var medlem av den paramilitære organisasjonen under den islamske revolusjonsgarden – hun er derimot en av de mest ihuga motstanderne av den islamske republikken. Hun bor i dag i New York og bruker sosiale medier for å komme i direkte kontakt med vanlige folk i hjemlandet, og ser seg selv som en videreføring av deres stemmer. I et nylig TV-intervju uttalte hun seg dristig: «Folk inne i Iran er lei av den islamske . . .