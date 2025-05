Det postmoderne og gudshusene

Sacred Modernity

ARKITEKTUR / Sacred Modernity inneholder 139 bilder av moderne kirker. Man kan muligens si at boken gjenspeiler menneskehetens golde og fordrevne sjel, det nye samfunnet av bedøvede fremmede …

Første verdenskrig, krigen som ifølge H.G. Wells skulle gjøre slutt på alle kriger, ble beskrevet slik på grunn av den universelle brutaliteten og de tøylesløse blodsutgytelsene som fant sted overalt. Krigen endte med en desperat forsikring og bønn om at opprettelsen av Folkeforbundet på en eller annen måte ville avverge fremtidige grenseoverskridelser mellom nasjonalstater – grenseoverskridelser som uunngåelig førte til utslettelsesimpulser. Det fungerte ikke. Trusselen og den rene ondskapen under andre verdenskrig, i form av nazister og fascister, og som kulminerte med at de gode (USA) sprengte de første atombombene og massedrepte hundretusener av sivile, skapte et mer desperat FN. FN har stort sett vist seg å være tannløst, ettersom det kontrolleres av et sikkerhetsråd der det sitter flere atomvåpenfiender.

En omvurdering av alle verdier

Etter andre verdenskrig innledet det postmoderne ønsket om å få til en omvurdering av alle verdier, som Nietzsche . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement





Følg redaktør Truls Lie på X(twitter) eller Telegram