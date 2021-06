Det Oslofjorden trenger aller mest nå

Med forfateren: Norith Eckbo

Unger som bader, måker som stjeler is, voksne på fergen til og fra jobb og krabber som gjemmer seg blant tang og tare: Alle er vi en del av Oslofjordens marine nabolag. Men de fleste av oss har knapt hilst på artene som utgjør selve livet i fjorden. Vår dårlige kjennskap til marine arter og hva som truer dem, har gjort oss til dårlige naboer. Gjør vi ikke noe kraftfullt nå, risikerer vi å sitte igjen med en utarmet og fattig fjord. Fremtidens generasjoner vil miste en levende kystnatur. Da er det synd at redningsplanen for Oslofjorden snakker ned restaurering av de ødelagte leveområdene til våre livsviktige naboer.

Den blå motorveien

«Vi skal kunne si at vi reddet fjorden!» proklamerte miljøministeren. Og Sveinung Rotevatn serverer mange bra tiltak for å ta vare på naturverdier og sikre friluftsliv. Oslofjorden skal gjøres mer tilgjengelig for alle. Men hvem er egentlig alle?

Ved Oslofjorden bor det 1,6 millioner mennesker. Men strandsonen huser også et fargerikt mylder av tang og tare, krabber, fisk og sjøfugl. Vi er bare én av mange tusen arter.

Samtidig er fjordens marine økosystemer så tynnslitt at de ikke lenger klarer å holde fisk og sjøfugl med nok mat. Der land møter vann, og mennesket møter tang og tare, breier vi oss med hus, hytter, brygger og kunstige sandstrender. Vi fjerner sjøbunn for å gi plass til store skip på den blå motorveien.

Kan vi gjenskape vekstflater for tang og tare som igjen blir til leveområder for snegler,

krabber og fisk?

Med ballastvann og klimaendringer kommer fremmede arter som stillehavsøsters og tar over for det lokale artsmangfoldet. Avløp, veisystemer og jordbruk slammer ned disse blå skogene med altfor mye næring. Når slike oppvekststeder og matkamre forsvinner, forsvinner også artene, og økosystemet kollapser. Når fikk du sist en torsk på kroken?

Aktive restaureringstiltak

Med et søkelys på friluftsopplevelser fremstår Miljødirektoratets redningsplan som menneskesentrert.

Redningsplanen er full av velkjente argumenter om at fjorden skal bli ren for miljøgifter og plast. Næringssalter fra jordbruk og avløp skal ikke lenger få sive fritt ut i engene av ålegress. Kommunene skal skjerpe kontroll på nedbygging av strandsonen. Men i tillegg til å fjerne kilder til inngrep og forurensning må vi aktivt gjenskape ødelagte eller tapte leveområder. Da er det synd at kapittelet om restaurering fremstår som uinspirert og utydelig.

Målet med restaurering er å gjenskape robuste økosystemer, slik at fjorden med sin artsrikdom kan tåle menneskelig trykk uten å miste sine økologiske funksjoner. Økende klimaendringer er en viktig del av trykket som vi mennesker utsetter økosystemene for.

Statsministerens globale havpanel har slått fast at restaurering er en viktig del av løsningen for å redde kyst- og havområder. Men redningsplanen for Oslofjorden gir inntrykk av at dette kun er aktuelt i visse tilfeller. Planen bruker en utdatert definisjon av restaurering: «å tilbakeføre natur til opprinnelig tilstand». Kapittelet handler mer om hva som ikke bør gjøres, som for eksempel at sprengsteinsmasser ikke egner seg til å lage kunstige rev. Dette fremfor potensialet som ligger i å reparere ødelagte strender. Det legger unødvendig og uheldig bånd på de mulighetene som finnes.

Rur, blæretang og gråmåker

Det fjorden trenger aller mest nå, er at vi finner ut hvordan vi kan leve i samspill med alle dens innbyggere. Løsningen finnes i naturen, vi må bare bli bedre kjent med naboene våre, for de vet selv hva de trenger.

Naturen er en mester på å løse utfordringer. Nøkkelen ligger i mangfold. Siden individer av arter er litt ulike, takler noen av disse miljøendringer bedre enn andre – og får flere avkom. Slike evolusjonære mekanismer former de ulike artenes tilpasninger. Eksempelvis har ruren funnet løsningen på det ekstreme livet i fjæra, og lukker seg inne i kalkhuset sitt for å ikke tørke ut når det er lavvann. Blæretangen har luftbobler for å flyte og sikre seg tilgang på sollys. Og gråmåken har skjønt at der det er mennesker, er det også mat. Problemet oppstår når endringene skjer for raskt til at artene klarer å henge med.

Og det er det som er i ferd med å skje i Oslofjorden. Men vi kan styrke livet under vann ved å lage nye bosteder og matfat for de marine artene. Dette er spesielt aktuelt i urbane sjøområder hvor mye er ødelagt. Ved å spille på lag med artene kan vi gjenskape vekstflater for tang og tare som igjen blir til leveområder for snegler, krabber og fisk.

Hva om vi lot våre barn og unge bli kjent med sine naboer og skape en rikere fjord ut fra et felles behov? Det er nettopp det den nyetablerte Oslo Fjordskole gjør – der barn og unge møter livet under vann og utvikler varig engasjement for Oslofjorden. Må Miljødepartementet høre dette fra neste generasjon som bygger kunnskap og håp, der de bruker sin stemme i kampen for livet i fjorden?