Common Immunity: Biopolitics in the Age of the Pandemic

FILOSOFI / En immun kropp forstås som beskyttet mot inntrengere utenfra. Men som Esposito har vært inne på, har biologisk immunitet også hatt en politisk og militærhistorisk betydning.

Roberto Espositos siste bok, Common Immunity: Biopolitics in the Age of the Pandemic, tar opp igjen argumentene han presenterte i sitt banebrytende verk Immunitas: The Protection and Negation of Life (2011), som opprinnelig ble utgitt på italiensk for to tiår siden. Den gangen reflekterte Esposito over immunsystemets betydning for å definere begrepet ‘biopolitikk’, og forsøkte dermed å fylle tomrommet mellom ‘liv’ og ‘politikk’ som Michel Foucault etterlot seg. I sin nye bok tar Esposito opp igjen argumentet om det moderne samfunnets biopolitiske grunnlag i kjølvannet av covid-19-pandemien.

Immunisering

Immunisering er et sentralt tema i vår samtid, særlig i kjølvannet av to år med global pandemi. Fra sammensmeltingen av medisin og politikk til reguleringen av individuell atferd, og fra iverksettelsen av nedstengninger til utrullingen av massevaksinasjonskampanjer, har begrepet ‘immunitet’ gjennomsyret ulike aspekter av vårt liv. Som svar på covid-19-pandemien iverksatte mange land en rekke tiltak som sosial distansering og omfattende vaksinasjonskampanjer i et forsøk på å kontrollere spredningen av viruset og oppnå immunitet. For Esposito er sosial distansering et negativt biopolitisk tiltak siden det sikrer sosial beskyttelse gjennom . . .