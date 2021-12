Det militærindustrielle komplekset

NY TID-SAMTALEN : Fra en som burde kjenne utenrikspolitikkens og geopolitikkens irrganger: Thorbjørn Jagland om militæropprustning og fiendebilder – når det gjelder USA, Russland, Kina, Tyrkia og Libya.

Intervju gjort sammen med Truls Øhra

Thorbjørn Jaglands nye bok År i fred og ufred. Memoarer fra et politisk liv, bind II, er anledningen for denne lengre samtalen med ham. NY TID velger her, til forskjell fra storparten av norske anmeldelser – som dreier seg mest om hvilke norske politikere som krenkes – å ta for seg den utenrikspolitiske gjerningen Jagland har gjort over 20 år.

Fra sine erfaringer som leder av Stortingets utenrikskomité, stortingspresident, leder av Sosialistinternasjonalens Midtøsten-komité, leder av Nobelkomiteen og generalsekretær i Europarådet (2009–2019) forteller Jagland i denne boken fra 20 dramatiske år i verdenspolitikken.

Boken behandler eksempelvis geo-politikken bak Afghanistan, bombingen av Libya og humanitære katastrofer forårsaket av invasjonen i Irak og borgerkrigen i Syria. Til tross for disse erfaringene innbyr NATO sine medlemmer til å være med på et nytt militæreventyr i Sør-Kina-havet. Jagland mener heller at pengene bør brukes til å ordne opp i de katastrofene man har stelt i stand. Erfaringene fra årene i Strasbourg gjorde dessuten at han kom tett på alle Europarådets medlemsland, noe som har vært med på å forme hans oppfatninger om en rekke utenrikspolitiske forhold.

Jagland har lenge sett, . . .