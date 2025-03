Det militær-industrielle kompleksets evige krig

VÅPENINDUSTRIEN / De største amerikanske våpenprodusentene, Lockheed Martin, Boeing og RTX (Raytheon), har begått krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord etter Roma-vedtektene. Etter tre år med etterforskning og innhenting av dokumentasjon om de største våpenprodusentene la folkedomstolen Merchants of Death War Crimes Tribunal fram sin endelige rapport i januar.

Folketribunalet Merchants of Death War Crimes Tribunal avdekker hvordan våpenselskaper opererer i USA som viktigste pådriver for militarisering og krig. Kan man si at norsk og global sikkerhet bestemmes av MICIMATT – Military-Industrial-Congressional-Intelligence-

Media-Academia-Think-Tank? Det vil si ikke av demokratiske prosesser og beslutninger eller fungerende regelbasert internasjonalt og globalt samarbeid.

Utsiktene er at det blir verre; USAs våpenindustri er ikke alene om dette – men den er privat og profittdrevet. Dette er den fremste krigsdriveren, godt innpakket av regjering og kongress som kamp for et menneskeretts- og demokratifundert Pax Americana. USA har 14 000 våpenavtaler som involverer 185 land. Våpenselskapene og deres bestukne medløpere i Kongressen og deres sirkulasjon inn og ut av regjeringsapparatet er driverne, med mediekontroll, tankesmier og frivillige organisasjoner som verktøy. I MICIMATT er mye sirkulært, og våpenselskapene . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement





Følg redaktør Truls Lie på X(twitter) eller Telegram