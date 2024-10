Det lurer skrømt over det hele

Kjetil Karlsen: Watching the Silence

FOTO / Det er mange assosiasjoner som vokser frem i møtet med fotografiene til Kjell Karlsen: noen strofer av et dikt, fragmenter av en filmscene, populærkultur, finkultur, drømmer og fantasier. Bildene gir samtidig en følelse av en postapokalyptisk dystopi, der alt som er kjent, er forsvunnet.

Den norske fotografen Kjetil Karlsen skriver med lys, iblant så sterkt at selv et massivt mørke viker. En ny bok fra Skeleton Key Press er gitt tittelen Watching the Silence . Fotografen har iscenesatt denne stillheten for oss; det er ingenting ved Karlsens bilder som har noe av samtidens puls og omskiftelighet i seg. Bildene opptrer med både et historisk og et nåtidig moment i samme bilde. Men ofte både som en kontrast og kanskje som et romantisk svermeri, med en lengsel nåtidsmennesket kan føle – i retningen det robuste, som har tålt og vil tåle at kommende tideverv også passerer.

Maleriske kvaliteter

På omslaget er fotografiet Nordic Nocturne (2022) gjengitt. Sort-hvitt-bildet viser en ensom kvinneskikkelse, nærmest i silhuett, i et landskap som nærmest er i ferd . . .