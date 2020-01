Det kommende teknologiske tiåret

Kunstig intelligens (KI) og bioteknologi vil forandre hva det vil si å være menneske – både vår frihet, hverdag og moral.





Ansvarlig redaktør i Ny Tid Email:

Publisert: 01.01.2020 Email: truls@nytid.no Publisert: 01.01.2020

Skal vi tro Yuval Noah Harari (Sapiens og Homo Deus), vil forandringen være større i vårt århundre enn i hele menneskehetens historie.

Mitt tema her er dette nye tiåret fra 2020 – og hvordan vi vil leve med forskjellige former for overvåkning og tingenesinternett (IOT). På mikroplanet, din egen verden, vil tingene du eier, bli mer og mer kontrollert utenfra via tingenes internett. Eksempelvis kan din billige Tesla reguleres via et tastetrykk fra Musk & Co i Palo Alto – de kan eksempelvis bestemme hvor langt batteriet skal rekke. Når Tesla sitter med slike kontrollmuligheter, eier du da egentlig bilen, eller har du bare en lisens? Og hva med Fiat Chrysler, som tilbakekalte 1,4 millioner biler da det viste seg at en ekstern hacker klarte å fjernstyre en av bilene deres – stereoanlegg, vindusviskere, motor, bremser og styring?

Og hvor lenge eier du en smartphone om den ikke garanteres å være oppdaterbar lenger enn to år (Android) eller fem (iPhone)? Konsumet av nye ting er så frenetisk [se garantitid i sak på side 11] at vi vel i dette tiåret heller må venne oss til at vi bare eier en lisens.

I dette nye tiåret vil hjemmet ditt kunne utstyres med smarte tv-er, smart belysning og nettoppkoblede høyttalere (Google Home). Hva med en mer «levende» hverdag der skrekkfilmen kombineres med stuens lamper som flimrer og skifter farge, lyder som høres fra andre rom, og du kjenner vibrasjoner du ikke vet hvor kommer fra? Du får fremdeles i dagens hverdag kameraovervåkede kjøleskap som hjelper deg med innkjøpet. Fjernstyrt oppvarming sørger for varm hjemlig velkomst. Dørklokken din med kamera og automatikk kan slippe inn dem du vil, selv om du ikke er hjemme. I dag følger – i det minste i Italia – overvåkningskameraer automatisk med når du installerer internett.

Men hva med denne oppkoblede verdens hackere? Er du en av dem med sykehus-kontrollert pacemaker eller insulinpumpe? Da kan du en dag kanskje bli utsatt for en ny drapsmetode om noen vil stoppe deg.