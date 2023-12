Det kan ikke lade sig gøre at udslette Hamas

The Foreign Policy of Hamas. Ideology, Decision Making and Political Supremacy

HAMAS / Leila Seurat leverer et godt grundlag for at forstå, hvad der gik helt galt den 7. oktober, hvor Hamas har foretaget en drastisk kursændring. Formålet med det hele var at få den palæstinensiske sag tilbage på den globale dagsorden, og det er i høj grad lykkedes.

Siden den 7. oktober har det islamiske Hamas været på alles læber. Den morgen trængte omkring 2000 mænd fra bevægelsen gennem det israelske hegn omkring Gazastriben, hvorpå de angreb 22 kibbutzer og landsbyer og dræbte 1.200 israelere, hvoraf det store flertal var civile borgere.

Tolkningerne har været mange. Både EU og USA har for længe siden klassificeret Hamas som en terrorgruppe, og i det perspektiv blev begivenhederne den 7. oktober beskrevet som kold terror. Navnlig i den arabiske verden blev det hele typisk udlagt som et resultat af mange års indespærring på Gazastriben, og i det lys kommer Hamas til at stå som en legitim frihedsbevægelse, der kun gjorde hvad man kunne forvente.

I det lys kommer Hamas til at stå som en legitim frihedsbevægelse, der kun gjorde hvad man kunne forvente.

Disse modpoler repræsenterer stærkt forenklede . . .