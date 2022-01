Det ideologiske grumset i marxismen-leninismen

Odd Handegård omtala i eit debattinnlegg at den leninistiske utgåva av marxismen dreg med seg mykje «ideologisk grums», men han presiserte ikkje kva han tenkte på. Eg er samd med han, og vil forsøke å presisere kva eg oppfattar som feilaktig og tåpeleg i den for tida autoriserte sovjetiske utgåva av «marxismen-leninismen».

Framfor meg har eg liggande ein murstein av ei bok: Marxismen-leninismens grunnlag, norsk utgåve på forlaget Ny Dag 1962. Boka har den interessante undertittelen Lærebok. Det er ikkje ironisk meint. Eg har fått boka av to venner som er framståande medlemmer av NKP – «som et kompass på et stormfullt hav». Det var hyggeleg, men ikkje særleg taktisk gjort . . .