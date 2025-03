Det fremmede hjerte

Den ubudne

FILOSOFI / Bogen Den ubudne blev begyndelsen på en ny essayistisk skrivepraksis, hvor temaer som krop, berøring, hud, religion, tro, by, vandring, malerkunst og film kommer til at sætte sit præg. Skal man give plads til den ubudne?

I 1999 blev den franske filosof Jean-Luc Nancy spurgt om han ville bidrage med en tekst om fremmedhed. Anledningen var de mange nyankomne flygtninge ved Europas grænser. Til manges overraskelse valgte han med Den ubudne (dansk 2025, L’Intrus, fransk udgave, 2000) at skrive om den fremmedhed der havde taget bolig i hans egen krop. I 1991 var Nancys hjerte ved at holde op med at slå. Som en af de første i Frankrig fik han en hjertetransplantation. Komplikationer og nye sygdomme fulgte med, . . .

