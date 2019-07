Det forbannede kvinnekjønnet

TABU: I Rude blir vi ordentlig kjent med kvinnekroppens tabubelagte, men svært naturlige kilde til sorg og glede – det handler om underlivet, fra orgasme til smerter og graviditet.

Forfatter: Nimko Ali Penguin Random House , Storbritannia, USA, Canada, Irland, Australia, India, New Zealand, Sør-Afrika

Forfatteren Nimko Ali (f. 1983) er en britisk-somalisk aktivist. Sammen med den britisk-somaliske psykoterapeuten Leyla Hussein er hun grunnlegger og leder av Daughters of Eve, en frivillig organisasjon som arbeider for å beskytte unge jenter fra kjønnslemlesting – Female Genital Mutilation (FGM). De har oppnådd å få FGM klassifisert som barnemishandling i Storbritannia. Ali var også med på å starte The Five Foundation, en global koalisjon som kjemper mot FGM på internasjonalt nivå.

Med Rude åpner Ali opp dialogen rundt det tabubelagte kvinnelige kjønnsorganet – vagina – og alt som er forbundet med den: menstruasjon, orgasme, svangerskap og overgangsalder. Hun diskuterer de mørke sidene ved disse temaene gjennom å dele personlige historier og erfaringer fra kvinner over hele verden – fra alle samfunnslag. Ali beskriver det slik: «It’s not very British to talk about fannies, it’s not very polite, in fact, it’s downright rude.»

Skam

Historisk sett har ikke kvinner hatt tilgang til kunnskap for å kunne forstå hvordan deres egen vagina fungerer. Å snakke om vagina, eller i det hele tatt å kalle kjønnsorganet sitt for «vagina», er skambelagt. Derfor har vaginaen fått mange kallenavn, som for eksempel fitte, mus, blomst og så videre. Mange av kallenavnene er dessverre også banneord.

Å snakke om vagina, eller i det hele tatt å kalle kjønnsorganet sitt for «vagina», er skambelagt.

Den nøyaktige og komplette anatomien til klitoris ble ikke kartlagt før i 1998 av den australske urologen Helen O’Connell. Siden klitoris ikke har en reproduktiv funksjon, men kun er en kilde til seksuell nytelse, har den vært uinteressant for mange medisinere. Men over 50 prosent av verdens befolkning har en klitoris, og de går alle gjennom de fysiske og psykiske utfordringene som er knyttet til det å være kvinne. Klitoris er nøkkelen til den kvinnelige orgasmen, da om lag 75 prosent kvinner oppgir at de er avhengige av stimulering av klitoris for å oppnå orgasme.

Grusom praksis

Ali er én av 200 millioner kvinner på verdensbasis (tall fra UNICEF i 2016) som er blitt utsatt for FGM. Hun var ikke mer enn sju år gammel da hun fikk klitoris skåret av med et barberblad og deler av vulva sydd sammen. Kun et lite hull for urinering, menstruasjon, sex og fødsel forble åpent. Denne praksisen blir fortsatt utført i 27 afrikanske land samt Indonesia, Irak, Kurdistan og Jemen. FGM handler om sosial kontroll — å kontrollere kvinners seksuelle nytelse.

Kvinner er ofte initiativtakere til denne praksisen fordi de frykter sosial ekskludering av døtre og barnebarn dersom disse ikke blir kjønnslemlestet. Opphavet til praksisen er usikker, men kilder forteller at FGM oppsto før islam: Man har sett hieroglyfer fra gamle egyptiske kister som viser kvinner som blir kjønnslemlestet.

Nimko Ali

I dag vet vi at FGM fører til infeksjoner, problemer med urinering og menstruasjon, kroniske smerter, utvikling av cyster, sterilitet, komplikasjoner under fødsel og blødninger som kan gi dødelig utfall. FGM har absolutt ingen helsemessige fordeler, i motsetning til den mannlige omskjæringen innen islam og jødedommen med sin positive hygieniske effekt.

Poenget er at den seksuelle nytelsen til kvinner undertrykkes, med eller uten FGM, og betraktes som en bonus og ikke målet med den seksuelle akten. Kvinner blir objektivisert når det handler om sex. Ali skriver: «We are there to be fucked and never to be just pleasured. »

Simulerer orgasme

Mange kvinner later som om de får orgasme for å tilfredsstille partneren sin. En undersøkelse av 2000 personer i Europa og USA fra 2017 viser at 68 prosent heterofile kvinner og 59 prosent lesbiske simulerer orgasmer med partneren sin. Når det gjelder menn, simulerer 25 prosent av de heterofile og 48 prosent av de homofile orgasme.

Sannheten er at kvinner får de beste orgasmene gjennom onani, til tross for at veien til oppdagelsen av egen kropp ikke har vært lett. I religiøse tekster er onani et omdiskutert tema. Bibelen forbyr ikke onani, men det gjør Talmud, siden det fører til «urene tanker» (det står ingenting om kvinnelig onani). I Koranen kan gifte menn masturbere hverandre, mens individuell masturbasjon oppfattes som haram (forbudt og moralsk forkastelig). I antikkens Hellas brukte kvinner brødpinner smurt inn med olivenolje som dildoer. Senere ble dildoer og vibratorer oppfunnet for å «kurere hysteriske kvinner».

En blodig affære

Hver måned kommer «tante rød» på besøk til de fleste kvinner, med mindre du har underlivskomplikasjoner som gir en irregulær menstruasjonssyklus, er i overgangsalderen, eller har lagt denne bak deg. Menstruasjon er ikke en smertefri og enkel sak; den innebærer flere dager med smerter – og syklusen er en hormonell berg-og-dalbane som kulminerer i en upraktisk, blodige affære.

Før menstruasjonen (blødningen) har vi eggløsningen, som inntreffer om lag 14 dager før menstruasjon, der den ubefruktede, modne eggcellen støtes ut fra eggstokkene. Noen kvinner kjenner fysiske smerter når egget løsner. Deretter kommer premenstruelt syndrom (PMS), som varer i cirka seks dager. PMS kan gi emosjonelle og fysiske symptomer som akne, ømme bryster, oppblåsthet, diaré, magekramper, korsryggsmerter, muskelsmerter, humørsvingninger, hodepine, trøtthet, søvnproblemer, stress, angst og manglende sexlyst.

I enkelte tilfeller blir PMS forvekslet med endometriose, som er en smertefull tilstand der vev i livmoren vokser utenfor livmorhulen og blir til cyster. Man vet ikke årsakene til at det oppstår, og det tar flere år å diagnostisere, delvis fordi «kvinner er ment å skulle lide i stillhet».

I tillegg til lidelsene under menstruasjonssyklusen hver måned fra puberteten og fram til overgangsalderen har vi «lidelsen» graviditet eller svangerskap, hvor vi frivillig, i noen tilfeller ufrivillig, risikerer både vårt eget og barnets liv i (verste fall) opptil 42 uker.

Med andre ord er det ikke lett å være kvinne, men det er ikke noe nytt. Kvinner er undertrykt fra naturens side, og det kan vi dessverre ikke forandre på. Den undertrykkelsen vi derimot kan forandre på, er den som utføres av patriarkatet.