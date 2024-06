Det forbanna kvinnespråket

Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più

SEXISME / Da hun døde av kreft i fjor, 51 år gammel, var Michela Murgia blitt et feministikon i Italia. Som forfatter og dramatiker vant hun høythengende priser på 00-tallet før hun begynte å se skrivingen som et instrument for aktivismen. Som journalist og feminist forsto hun virkelig kraften i symbiosen av lyd og skrift. Ord betyr noe, de kan splitte, og de kan smitte.

En gang i urtiden, da jeg begynte å skrive for alvor, besøkte en venninne og jeg atelieret til en billedkunstner. Jeg fortalte ham at jeg hadde skrevet noen noveller jeg ville sende inn til et forlag. Han så på meg og sa: «Så du driver med fingerøvelser?» Ordene bet seg fast i meg, og i dag er de blitt en intern spøk mellom venninnen min og meg.

Det er talemåter som denne Michela Murgia setter søkelyset på i boka Stai zitta (‘Hold kjeft og ni andre setninger vi ikke lenger vil høre’). Det kan høres banalt ut, men det er før du dukker ned i Murgias engasjerte, harmdirrende og presise språklige analyse av sexismen.

Men er ikke kvinnene likestilt i dag, da, er det ikke flerkjønn og identitet som står på agendaen? For Murgia er det det også, i aller høyeste grad, men nå gjelder det altså kvinner. Den kampen som ble ført på 1970-tallet, foregår i dag på et psykologisk, språklig nivå. Før ble kvinner forvist til kjøkkenbenken og hadde liten økonomisk frihet; i dag er kvinner utsatt for slut shaming . . .