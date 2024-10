Det faktum at vi kan drepe, betyr ikke at vi bør gjøre det

DYR / Et lovforslag om dyrevelferd ble behandlet i det britiske parlamentet. Kan virveldyr bli anerkjent som sansende vesener, og kan det innebære at dyr har de samme – eller lignende – rettigheter som mennesker?

Alle som ved et uhell har tråkket på halen til en katt, vet at den har følelser. At katten maler når vi stryker den forsiktig under haken, vitner om en evne til sanselig nytelse. Men til nå har det ikke vært noen formell anerkjennelse av at dyr har en bevissthet og er i stand til å oppleve glede, smerte og lidelse.

Dette ser endelig ut til å endre seg. Lovforslaget Animal Welfare (Sentience) Bill ble behandlet i det britiske parlamentet. Det ble vedtatt (se https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2022/22), og har resultert i etableringen av Animal Science Committee, som får ansvar for å overvåke regjeringens politikk og om den kan ha en negativ effekt på «velferden til dyr som sansende vesener». At den inkluderer virveldyr, betyr at det er første gang britisk lov anerkjenner at andre vesener enn mennesket har bevissthet.

Bevisst liv er lyset som flimrer kort i et ellers mørkt univers.

Alt myndighetene gjør som påvirker dyr i sektorer som transport, konstruksjon og landbruk, vil de så være ansvarlige for med tanke på disse aktivitetenes

