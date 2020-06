Det er vår egen skyld



ØDELAGT NATUR: Profittjag, illegal handel med ville dyr og en økende befolkning som tar over naturområder, gir grobunn for katastrofer. Covid-19 er ikke naturens hevn; vi har gjort dette mot oss selv.

Eckhoff er fast anmelder for Ny Tid. Email:

Publisert: 2020-06-10 Email: ranveig.eckhoff@posteo.net Publisert: 2020-06-10

Plutselig er jeg hjemme i Berlin, for første gang på to år. Det er en kveld i mai; jeg sitter ved skrivebordet. I en avlyst verden. Ser ut av vinduet, der løvtrær i fullt flor truer med å sluke lyset fra gatelykten. To og to vandrer folk forbi. Noen øver dansetrinn i parken. Ellers – en implodert normalitet har bitt seg fast på ubestemt tid.

En av de utallige avlyste begivenhetene der ute bærer navnet WILD11, i regi av World Wilderness Congress. Gjennom 45 år har dette internasjonale økologiske forumet samlet ledere fra alle samfunnssektorer – her er representanter fra vitenskap, kunst, finans, aktivisme, regjeringer og urfolk. Målet er å koordinere nye løsninger til forsvar for planetens uberørte natur.

I mars i år skulle de treffes i Jaipur i India, der den lokale vertsorganisasjonen Sanctuary Nature Foundation blant annet har hatt stor suksess med sitt tigerprosjekt. Aldri har løsninger hastet mer midt i klimakaoset av oppheting, nedkjøling, smelting og storm. Nødsituasjonen forsterkes ved den sjette masseutryddelseskrisen, som undergraver vårt alles biologiske grunnlag. Hovedårsak til krisen er den menneskeskapte utraderingen av økosystemer, som igjen er en vesentlig bit av det mønsteret som brakte oss covid-19-pandemien.

«Kontakten mellom mennesker og viltliv skaper ideelle muligheter for virus som kan hoppe

fra en redusert viltbestand til en raskt tiltakende og tilgjengelig vert – mennesket.» Vance Martin og David Quammen

Ironisk nok ble WILD11 offer for nettopp det temaet det hadde satt seg fore å behandle. Vance Martin, president i The Wild Foundation, beskriver konsekvensen av menneskets brutte forhold til naturen: «Covid-19 sprang ut av et legalt ‘vått’ viltmarked i Kina. [Det kalles det fordi dyr slaktes på stedet, red. anm.].

Aper, flaggermus, kyllinger, katter, skilpadder, slanger, frosker og andre dyr er stappet inn i bur som er stablet på hverandre. Her sitter de og utstråler frykt og slipper ekskrementer på hverandre, for så å bli slept til slakteren rett ved, der bakken er oversvømt av blod og gørr. Disse ‘våtmarkene’ springer ut av en massiv, dårlig regulert industri bestående av kommersiell vilthandel i Kina og …