DET DEPARTEMENTALE HJERTET – «Det er meg en sann fryd å nekte dem adgang»

RASETEORI: I USA forbyr republikanere studier av rasisme. I Danmark har Folketinget vedtatt at universitetene er «europeiske». Viktor Orbán i Ungarn fikk fjernet kjønnsstudier, og i Polen er sosialantropologi blitt et yndet hatobjekt. I Norge nedsetter regjeringen en kommisjon grunnet frykt for debatt om «rasistiske strukturer». Norsk offentlighet har kopiert dette høyrevridde narrativet fra USA – forestillingen om at kritisk raseteori, altså akademisk kunnskap, skal være et «samfunnsproblem». Bakgrunnen er en afrikansk-amerikansk intellektuell arv som begynte med tenkeren Phillis Wheatley for over 200 år siden.